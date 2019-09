Zum Release von Star Wars: Battlefront 2 musste Publisher Electronic Arts viel Kritik einstecken. Das lag nicht nur an den umstrittenen Lootboxen, sondern Ingame-Preisen, die viel zu langes Grinden voraussetzten. Die Antwort eines Community Managers auf Reddit wurde dabei zum meist-gehassten Kommentar auf der gesamten Foren-Seite. Genau dafür wurde der Publisher nun "ausgezeichnet".

Im aktuellen Band des Guinness-Buch der Rekorde 2020 hat das Unternehmen tatsächlich einen Rekord-Eintrag bekommen. Anlass ist der "Most downvoted comment on Reddit". Gefunden hat die Auszeichnung, wie könnte es anders sein, ein User auf Reddit.

Der ursprüngliche Kommentar war eine Antwort auf einen Battlefront 2-Spieler, der sich darüber beschwerte, dass in einem Star Wars-Spiel zum Vollpreis Darth Vader erst langwierig freigespielt werden müsse. Daraufhin antwortete ein unbekannter CM folgendes:

"The intent is to provide players with a sense of pride and accomplishment for unlocking different heroes.



As for cost, we selected initial values based upon data from the Open Beta and other adjustments made to milestone rewards before launch. Among other things, we're looking at average per-player credit earn rates on a daily basis, and we'll be making constant adjustments to ensure that players have challenges that are compelling, rewarding, and of course attainable via gameplay.



We appreciate the candid feedback, and the passion the community has put forth around the current topics here on Reddit, our forums and across numerous social media outlets.



Our team will continue to make changes and monitor community feedback and update everyone as soon and as often as we can."