EA Play Live 2020 auf den 18. Juni verschoben

EA verschiebt das für Mitte Juni angesetzte Präsentations-Event EA Play Live 2020. Statt am 12. Juni wird das Event nun am 18. Juni stattfinden. Aufgrund der Zeitverschiebung startet der Stream in Deutschland allerdings erst am 19. Juni und zwar um 1 Uhr morgens.

Der Grund: Im von EA veröffentlichten Statement heißt es:

"Da aktuell wichtige Gespräche stattfinden und wichtige Stimmen auf der ganzen Welt gehört werden, verschieben wir die Zeit, in der wir spielend zusammenkommen."

Das bezieht sich natürlich insbesondere auf die Situation in den USA, in denen es nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd zu zahlreichen Tumulten und Demonstrationen gegen Rassismus gekommen ist (Black Lives Matter-Bewegung), die sich mittlerweile auf einige Teile der Welt ausgebreitet haben.

Zuvor bereits einige Verschiebungen

Schon in der vergangenen Woche waren einige andere Videospiel-Event abgesagt worden. Prominentestes Beispiel ist dabei sicher das PS5-Event, auf dem Sony kommende Spiele für die Next Generation-Konsole zeigen wollte.

EA Play Live - das könnte EA zeigen

Etwas offizielles zu den Spiele-Präsentationen auf dem verschobenen Event gibt es noch nicht, einige Titel dürften allerdings trotzdem schon feststehen. Denn es wäre doch arg verwunderlich, wenn es in diesem Jahr keine Updates der Sportspiel-Sparte geben würde, also

FIFA 21

NHL 21

Madden NFL 21

Außerdem gibt es natürlich etliche Gerüchte zu möglichen neuen Spielen, die EA im Sommer präsentieren könnte. Bereits im letzten Jahr wurde unter anderem über ein neues mysteriöses Sportspiel im EA-Lineup spekuliert, zu Battlefield 6 gab es kürzlich sogar etwas offizielles. Der Shooter kommt im nächsten Jahr für PS5 und Xbox Series X und wäre ebenfalls ein heißer Kandidat für einen ersten Teaser auf der EA Play Live. Erste Infos wurden nämlich bereits angekündigt.

