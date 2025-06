EA Sports FC 26: Release, Webapp, Early Access und Co. - Alle Leaks und Gerüchte im Überblick

Hier sind alle Infos und Leaks, die es bereits zu EA Sports FC 26 gibt.

Auch 2025 wird uns wieder ein neuer Ableger der Fußballsimulation erwarten, die ehemals als FIFA-Reihe bekannt war. Allzu viele Details zum diesjährigen Ableger EA Sports FC 26 sind noch nicht bekannt, wir fassen in diesem Artikel aber schon einmal zusammen, was es bereits an Infos und Leaks gibt.

Release und Early Access: Wann erscheint EA Sports FC 26?

Die offizielle Enthüllung von EA Sports FC 26 steht noch aus, aber die Gerüchteküche brodelt bereits fleißig. So behaupten diverse Insider wie DetectiveFUT und FutSherriff, bereits die Release-Daten zu kennen:

angeblicher Release der Ultimate Edition: 19. September 2024

19. September 2024 angeblicher Release der Standard-Edition: 26. September 2024

Bislang bestätigt ist das natürlich noch nicht. Das würde sich aber ziemlich gut mit dem Release vergangener Ableger decken. Sports FC 25 erschien etwa am 20./27. September 2024 und damit ebenfalls an einem Freitag.

Early Access-Start in Sports FC 26

Darf man dem obigen Leak Glauben schenken, bedeutet das, dass es auch diesmal wieder eine einwöchige Early Access-Phase geben wird. Holt ihr euch also die teurere Ultimate Edition, bekommt ihr sieben Tage früheren Zugang.

Für welche Plattformen erscheint EA Sports FC 26?

Das ist bislang noch nicht bestätigt. Der letztjährige Ableger war für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich – es ist durchaus wahrscheinlich, dass das in diesem Jahr auch wieder so sein wird. Zusätzlich dürfte eine Version für die Nintendo Switch 2 hinzukommen. Fraglich bleibt, ob es weiterhin eine Version für die erste Switch geben wird. Hier müssen wir schlicht abwarten.