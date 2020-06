Ursprünglich war geplant, dass EA heute, am 1. Juni 2020, Madden NFL 21, den neuen Ableger der Football-Simulation der Weltöffentlichkeit vorstellt. Nach der Ankündigung des Reveals folgte dann aber der Hinweis, dass Fans sich noch etwas gedulden müssen. Aus Solidarität zu den Protesten, die gerade in den USA stattfinden, soll Madden NFL 21 später vorgestellt werden.

EA verzichtet aus Solidarität auf Madden NFL 21-Enthüllung

In einem Statement via Twitter gab EA Sports bekannt, dass die allgemeine Aufmerksamkeit den Black Lives Matter-Protesten gelte. Der Kampf gegen systematischen Rassismus sei wichtiger und größer als ein Spiel. Einen Ersatztermin für den Madden NFL 21-Reveal nannte EA dabei nicht.

An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB — Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020

Was passiert gerade in den USA? Nach dem Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd, der in Folge einer gewaltsamen Festnahme durch die Polizei zu Tode kam, gehen seit Tagen immer mehr Menschen unter dem Black Lives Matter-Banner auf die Straße. Die Demonstrationen sind weltweit zu finden, vor allem aber in den USA schlagen die Proteste große Wellen.

Auch Google hat bereits auf die anhaltenden Proteste reagiert und den Beta-Start von Android 11 verschoben. Da derzeit auch kein Abflauen der Proteste abzusehen ist, kann es durchaus sein, dass weitere geplante Events verschoben werden.

Verschiebt sich der PS5-Reveal doch noch? Auch das große PS5-Event, das für den 4. Juni angesetzt ist, könnte davon betroffen werden. Zwar hat Sony den Termin intern bereits mehrfach verschoben, doch die Proteste könnten ein Grund sein, die Enthüllung der Next-Gen-Konsole in letzter Minute doch noch zu verschieben.

Auch VentureBeat-Reporter Jeff Grubb, der schon vor der Ankündigung des PS5-Events von einem Reveal-Termin Anfang Juni sprach, hält eine erneute Verschiebung für denkbar.