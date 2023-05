Nintendo Switch OLED und normale Switch jetzt im Angebot gnadenlos reduziert

Die Nintendo Switch gibt es jetzt bei ebay besonders günstig.

Bei ebay wurde eine neue Angebotsaktion gestartet. Die Technikstore-Aktion bietet euch die Möglichkeit auf ausgewählte Technik zehn Prozent oder maximal 50€ zu sparen. Im Angebot gibt es allen voran die Nintendo Switch OLED und die normale Nintendo Switch jeweils zum aktuellen Bestpreis.

So erhaltet ihr den Rabatt: Damit ihr die 10 Prozent oder maximal 50€ Rabatt bekommt, müsst ihr im Warenkorb den Gutscheincode TECHNIKSTORE anwenden. Pro ebay-Account kann dieser nur zwei Mal eingelöst werden.

Das Angebot gilt zudem bis zum 17. Mai 2023 und solange der Vorrat jeweils reicht.

Nintendo Switch OLED - das beste Modell im Angebot

Im Angebot gibt es die Nintendo Switch OLED für nur 305,10€. Das ist der aktuelle Bestpreis und rund 25€ günstiger als der nächstbeste Anbieter. Außerdem einer der besten Preise der letzten Monate.

Die Nintendo Switch OLED ist von der Leistung her gleich wie die normale Switch. Allerdings unterscheidet sie sich dennoch in ein paar wichtigen Punkten. Allen voran setzt Nintendo bei ihr auf das namensgebende OLED-Display. Dieses sorgt für brillante Farben und ein tolles Schwarz, was wiederum Spiele wie Super Mario Odyssey und Zelda: Tears of the Kingdom besser aussehen lässt.

Des Weiteren gibt es diese Unterschiede zur normalen Switch:

7 Zoll Display (statt 6,2 Zoll)

Deutlich größerer und stärkerer Ständer am Handheld

64 GB interner Speicherplatz (statt 32 GB)

TV-Dock mit LAN-Anschluss (statt kein LAN)

8:37 Nintendo Switch OLED - Offizielles Unboxing-Video packt die neue Handheld-Konsole aus - Offizielles Unboxing-Video packt die neue Handheld-Konsole aus

Nintendo Switch Bundle zum Super Mario-Film

Neben den Basis-Editionen der Nintendo Switch gibt es bei ebay die Möglichkeit die Nintendo Switch im speziellen Bundle zum Super Mario Bros. Film zu kaufen. Hierbei erwartet euch die normale Nintendo Switch mit Joy-Cons, die in Super Mario Rot gehalten sind. Diese gibt es nicht einzeln im Handel zu kaufen.

Außerdem gehört Super Mario Odyssey zum Bundle dazu. Darüber hinaus erwarten euch Sticker zum Super Mario-Film.

Im Angebot kostet euch dieses Bundle der Nintendo Switch nur 287,10€ statt 319€.