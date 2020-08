Bei Ebay könnt ihr aktuell dank eines besonderen Gutscheins Angebote rund ums Gaming wahrnehmen. Ihr bekommt dabei zehn Prozent Rabatt auf die Nintendo Switch, PS4 Pro und viele Spiele. Dadurch ergeben sich teilweise aktuelle Bestpreise. Gerade die Nintendo Switch konntet ihr schon lange nicht mehr so günstig kaufen.



So funktioniert die Aktion auf Ebay: Um den Rabatt zu erhalten müsst ihr im Warenkorb den Gutscheincode PLAYER202 angeben. Mit diesem bekommt ihr anschließend zehn Prozent Rabatt. Wie immer gilt der Code pro Person nur für zwei Einlösungen und der maximale Rabatt beträgt 50 Euro. Der Gutscheincode gilt bis zum 2. September um 23:59 Uhr MESZ.

Alle Gaming-Angebote bei Ebay

Nintendo Switch zum aktuellen Bestpreis kaufen

Günstig wie lange nicht: Monate lang war die Nintendo Switch ausverkauft. Aktuell bekommt ihr sie wieder bei einigen Händlern. Darunter auch beim Ebay-Händler sbdirect24, der einmal mehr an der Aktion auf Ebay beteiligt ist. Der seriöse Shop bietet euch die Nintendo Switch dank des Gaming-Gutscheins für nur 296,10 Euro an. Das ist mit Abstand der aktuelle Bestpreis für die beliebte Konsole.



Sie steht euch dabei in den Farben Grau und Neon-Rot / Neon-Blau zur Verfügung und natürlich handelt es sich um die neuere Edition der Konsole.

Nintendo Switch für 296,10 Euro kaufen

Nintendo Switch Lite für nur 180 Euro

Nintendo Switch Lite günstig kaufen: Bei Ebay bekommt ihr aktuell außerdem die kleine Schwester, die Nintendo Switch Lite zum derzeit besten Preis. Im Angebot kostet sie euch nur 179,95 Euro und steht in verschiedenen Farben zur Verfügung. Wer also eine kleinere Switch oder eine Zweitswitch sucht, sollte sich diesen Deal genauer anschauen.

Nintendo Switch Lite für 179,95 Euro kaufen

PS4 Pro, PS4 Slim & viele Spiele stark reduziert

Neben dem Top-Angebot der Nintendo Switch könnt ihr euch bei Ebay mit dem Gaming-Gutschein PLAYER202 auch noch Deals rund um die PS4, sowie Spiele für PS4, Xbox One und Nintendo Switch günstiger sichern.

