In den sogenannten WOW!-Angeboten bei Ebay wird die Nintendo Switch in der neuen Edition aus 2019 gerade für 299 Euro angeboten. Durch den Gutscheincode POWEREBAY5E könnt ihr den Preis um 5 Euro auf 294 Euro senken. Das ist zwar nicht so günstig wie am Black Friday, aber im Vergleich zu den circa 320 bis 330 Euro, die andere Händler derzeit für die Switch verlangen, ist es dennoch ein gutes Angebot. Hier geht's zum Deal:

Nintendo Switch (Edition 2019) für 294€ bei Ebay (Gutscheincode verwenden!)

Beim Anbieter handelt es sich um den größeren Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,7 Prozent positiven Bewertungen, der häufiger günstige Gaming-Deals zu bieten hat. Beachtet bitte: Mit einer schnellen Lieferung in den nächsten Tagen könnt ihr leider nicht rechnen. Aktuell scheint der Händler noch damit beschäftigt zu sein, die vielen Bestellungen vom Black Friday abzuarbeiten. Eine Lieferung bis Weihnachten wird zwar versprochen. Ob das wirklich klappt, hängt aber natürlich auch von der Situation bei den Zustellern ab.

Alternative: Nintendo Switch Lite für 189,95 Euro

Alternativ könnt ihr bei Sbdirect24 auch die Nintendo Switch Lite zum Preis von 189,95 Euro bekommen. Auch in diesem Fall ist Sbdirect24 laut Vergleichsplattformen derzeit günstiger als andere Anbieter, wenngleich es zum Black Friday bessere Angebote gab. Einen Gutscheincode könnt ihr hier leider nicht verwenden. Der Versand ist aber auch in diesem Fall kostenlos.

Nintendo Switch Lite für 189,95€ bei Ebay

Mehr WOW!-Angebote bei Ebay

Natürlich hat Ebay heute noch ein paar weitere WOW!-Angebote zu bieten. Mit dabei sind unter anderem Smartphones von Apple und Huawei sowie ein günstiger 4K-Fernseher von Xiaomi, den ihr mit dem Gutscheincode PFIFFIGER schon für 296,99 Euro bekommt. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

Ebay: Zu den aktuellen WOW!-Angeboten