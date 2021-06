In den sogenannten WOW!-Angeboten bei Ebay bekommt ihr die Nintendo Switch Lite gerade für nur 166,90 Euro. Dabei handelt es sich selbstverständlich um Neuware. Laut Vergleichsplattformen gab es die Handheld-Konsole zuletzt vor vier Monaten so günstig. Das Angebot gilt allerdings nur für die Switch Lite in der Farbe Grau. Verkäufer ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger durch günstige Gaming-Deals auffällt. Die Bewertungen von Sbdirect24 auf Ebay sind zu 98,3 Prozent positiv.

Nintendo Switch Lite (grau) für 166,90€ bei Ebay

Ebay und Sbdirect24 machen derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal gültig ist. Erfahrungsgemäß sind WOW!-Angebote bestenfalls für einige Tage verfügbar, wobei besonders gute Angebote natürlich sehr schnell ausverkauft sein können. Der Versand ist übrigens kostenlos.

Was bietet die Nintendo Switch Lite?

Die Nintendo Switch Lite ist eine günstigere Version der normalen Switch, die nur für den Handheld-Betrieb gedacht ist. Sie lässt sich nicht ohne Weiteres an einen Fernseher anschließen und die Controller sind fest mit der Konsole verbaut, anders als die Joy-Cons der normalen Switch. Man kann zwar auch mit der Switch Lite Joy-Cons verwenden, muss sie aber separat dazukaufen.

Dafür ist die Switch Lite kleiner und handlicher als die normale Switch und deshalb besser für den Gebrauch unterwegs geeignet. Die Auflösung bleibt trotz des etwas kleineren Bildschirms gleich, an der Leistung ändert sich gegenüber der normalen Switch kaum etwas. Alle Spiele, die dort im Handheld-Modus spielbar sind, funktionieren auch auf der Switch Lite.

Nintendo Switch Lite (grau) für 166,90€ bei Ebay

Weitere WOW!-Angebote bei Ebay

Die WOW!-Angebote bei Ebay haben noch weit mehr zu bieten als nur die Nintendo Switch Lite. Aus dem Gaming-Bereich ist zwar gerade nicht viel dabei, dafür gibt es aber eine ganze Reihe günstiger Fernseher. Zum Beispiel könnt ihr den 55 Zoll großen und mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher LG NANO867 für 649 Euro bekommen. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell gerade nirgendwo sonst so günstig. Zur Übersicht über sämtliche WOW!-Angebote kommt ihr hier:

Zu den WOW!-Angeboten bei Ebay