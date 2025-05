Über Nacht ist ein 8.300 Stunden-Countdown aufgeploppt und der kündigt die Rückkehr einer 25 Jahre alten Gaming-Legende an

Eine News zu Ecco the Dolphin im Jahr 2025? Jetzt haben wir alles gesehen.

Vor ein paar Tagen tauchte ein mysteriöser Countdown auf. Der steht aktuell auf über 8.300 Stunden, was auf ein Datum im nächsten Jahr hindeutet. Was er bedeutet und warum gerade Sega-Fans gerade reihenweise feuchte Augen bekommen, verraten wir euch im Artikel.

Wer ist Ecco?

Den Countdown findet ihr aktuell auf der Website https://www.eccothedolphin.com, was so manchem Mega Drive-Fan noch ein Begriff sein sollte. Denn Ecco the Dolphin mischte schon 1992 die Weltmeere auf.

4:49 The Big Blue - Kickstarter-Video zum Ecco-the-Dolphin-Nachfolger - Kickstarter-Video zum Ecco-the-Dolphin-Nachfolger

Das Spiel ist bis heute etwas umstritten. Die einen feiern es als Kult-Klassiker, der vor allem wegen seiner Atmosphäre und Musik in jede Mega Drive-Sammlung gehört. Andere denken mit Schrecken an den harten Schwierigkeitsgrad, die Luftanzeige und fehlenden Checkpoints zurück.

1994 gab es einen Nachfolger namens Ecco: The Tides of Time. Hier wurde ordentlich der Schwierigkeitsgrad heruntergedreht, aber bei der Geschichte ordentlich draufgesetzt. Denn Ecco reist nun sogar durch die Zeit, um seinen Delfin Freunden zu helfen.

Sogar ein Kinderspiel namens Ecco Jr. und ein 3D-Ableger für den Sega Dreamcast im Jahr 2000 erschienen noch. Nach Ecco the Dolphin: Defeder of the Future ist es dann aber ruhig um den Delfin geworden.

Bis zum Countdown.

Bald könnt ihr mit dem tapferen Delphin wieder losziehen.

Zwei Remaster und ein neues Spiel

Der Schöpfer der mittlerweile 25 Jahre alten Spiele, Ed Annunziata, meldete sich jetzt zu Wort, und gab bekannt, dass nicht nur Remaster der ersten beiden Teile in der Mache sind, sondern auch ein ganz neuer Serienableger geplant ist.

In einem Interview mit Xbox verrät er zwar nicht viel, verspricht aber zeitgemäßes Gameplay und "GPU-Sensibilitäten". Besonders die zweite Aussage wirkt etwas kryptisch. Wir vermuten aber mal, dass es hier um opulente Grafik, vor allem im Bezug auf die Darstellung von Wasser und Meer geht.

Freut ihr euch auf die Remaster oder einen neuen Teil?