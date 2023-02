Echtes Kino-Feeling: Amazon Fire TV mit 4K QLED-Display jetzt mit Soundbar im Angebot

Bei Amazon gibt es jetzt ein günstiges Bundle mit einem erst im Oktober erschienenen Fire TV: Wenn ihr den 4K-Fernseher TCL CF630 QLED in der Größe 50 Zoll zur UVP von 449€ kauft, bekommt ihr die Soundbar TCL S522WE als Zugabe. Die 2.1-Kanal-Soundbar mit einer Gesamtleistung von 200 Watt sorgt dafür, dass auch beim Sound Kino-Feeling aufkommt. Einzeln würde sie bei Amazon derzeit 101,68 Euro kosten. Hier geht’s zum Angebot:

Laut Angaben von Amazon auf der Produktseite ist der Deal noch zwei Tage lang gültig, sofern er nicht schon vorher ausverkauft ist. Neben diesem Bundle gibt es übrigens auch noch weitere 4K QLED-TVs von TCL im Angebot, in Größen von 50 bis 75 Zoll. Hier findet ihr die Übersicht:

Was bietet der TCL CF630 QLED 4K-TV?

Gutes Bild zum kleinen Preis: Der TCL CF630 QLED ist ein 4K-Fernseher aus 2022 und die Fire-TV-Variante des TCL C63, den es auch noch mit anderen Betriebssystemen wie Google TV und Roku TV gibt. Dafür, dass er im unteren Preissegment angesiedelt ist, verfügt er über eine erstaunlich hohe Bildqualität. Diese verdankt er nicht nur dem QLED-Display, das für bessere Farbdarstellugn sorgt, sondern auch seinem kontrastreichen VA-Panel. Wie bei allen günstigen 4K-TVs müsst ihr aber mit einer relativ niedrigen Spitzenhelligkeit leben, weshalb HDR nicht voll ausgenutzt werden kann.

Solide Gaming-Leistung: Richtiges HDMI 2.1 mit 4K 120 fps gibt es zu diesem Preis natürlich nicht, da der TCL CF530 wie alle günstigen 4K-TVs nur ein 60-Hz-Display besitzt. Immerhin wird aber ALLM unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Außerdem punktet der TCL CF630 mit einem niedrigen Input Lag von unter 15 ms. Insgesamt ist er also gut fürs Gaming geeignet, auch wenn es in höheren Preisklassen natürlich noch bessere Gaming-TVs gibt.

Mehr über den TCL C63 in seinen verschiedenen Varianten und wie er sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, erfahrt ihr in unserer großen Kaufberatung mit den besten Gaming-Fernsehern in allen Preisklassen:

