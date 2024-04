Epic schenkt euch heute einen Shooter, das euch ins Ostberlin des Kalten Krieges schickt

Industria bietet richtig viel Atmosphäre in ungewöhnlichem Setting, aber nicht das beste Action-Gameplay.

Jeden Donnerstag findet ihr im Epic Games Store um 17 Uhr neue Gratisspiele. Darunter sind viele Indie-Games, aber durchaus auch immer mal wieder größere Titel. Diese Woche schenkt euch der Store einen Ego-Shooter, der sofort durch sein Setting auffällt: In Industria verschlägt es euch nämlich ins Ostberlin des Kalten Krieges.

Industria kostenlos im Epic Games Store

Spiel: Industria (Basisspiel, Standard Version)

(Basisspiel, Standard Version) Gratis-Zeitraum: 25. April bis 2. Mai

25. April bis 2. Mai Uhrzeit: Die Gratis-Spiele sind für gewöhnlich donnerstags ab 17 Uhr verfügbar.

Die Gratis-Spiele sind für gewöhnlich donnerstags ab 17 Uhr verfügbar. Weitere Gratis-Spiele in dieser Woche: The Big Con, Town of Salem 2 und Lisa (Definitive Edition)

So sichert ihr euch die Spiele: Ruft einfach den Epic Games Store auf und scrollt zum Bereich "kostenlose Spiele" herunter. Klickt ihr dann auf den gewünschten Titel, könnt ihr ihn euch ab 17 Uhr gratis sichern.

Darum geht's: Industria ist ein 2021 erschienener Shooter, das sich stark an Half-Life 2 orientiert. Die Story beginnt in der Nacht vor dem Mauerfall in Berlin und dreht sich um die Forscherin Nora.

Falls ihr euch bereits gefragt habt, wie der Screenshot, den ihr oben seht, zum genannten Setting passt: Nora ist nicht nur Forscherin, die sich mit KI beschäftigt, es verschlägt sie auch noch kurzerhand in eine parallele Realität. Dort macht sie sich auf die Suche nach ihrem Arbeitskollegen.

Die Story gibt sich dabei allerdings ziemlich mysteriös und lässt euch viel rätseln. Auch Gameplay-technisch trefft ihr auf das ein oder andere Rätsel, grundsätzlich erwarten euch aber hauptsächlich klassische Baller-Passagen.

Hier könnt ihr euch ein Preview-Video zum Spiel anschauen:

9:58 Industria zeigt neuen Level & verbesserte Grafik im gamescom-Video

Kein ganz großer Knaller, aber ein interessantes Konzept

Bei der Action liefert das Spiel jedoch nichts Neues oder Eigenständiges und keine allzu clevere Gegner-KI – und da wären wir auch bei den Kritikpunkten. Während es Lob für Atmosphäre und Setting gibt und auch der Story-Ansatz gut ankommt, finden beispielsweise unsere Kolleg*innen von der GameStar, dass Industria einfach ein bisschen mehr von allem anderen hätte haben müssen.

Der Shooter bietet mit nur zwei bis vier Stunden Länge keine große spielerische Herausforderung und endet leider, wie ebenfalls im Test erwähnt wird, ziemlich abrupt. GS-Kollege Peter Bathge beschreibt den Titel daher folgendermaßen: Atmosphärischer Shooter, der aber nie über seinen Status als faszinierende Design-Studie hinauskommt.

Den ganzen Test könnt ihr hier nachlesen:

Mehr zum Thema Industria ist ein Half-Life-Erbe, den man nicht vergisst von Peter Bathge

Ihr solltet also keinen absoluten Knaller-Titel erwarten, aber falls ihr euch ein Gratis-Spiel mit ungewöhnlichem Setting schnappen wollt, das ihr an einem Abend durchzocken wollt, könnt ihr natürlich zugreifen. Vor allem, falls ihr eher auf eine mysteriöse Story und dichte Atmosphäre Lust habt.

Hinter dem Spiel steckt übrigens das Studio Bleakmill, das in Berlin und Glasgow sitzt. Der Titel wurde von einem sehr kleinen Team enwickelt. Mittlerweile wurde auch bereits ein zweiter Teil angekündigt, der Noras Geschichte fortsetzen soll.

Kennt ihr den Titel bereits? Wie klingt das für euch?