One Piece: Oda zeichnet komplettes Manga-Cover von Anfang bis Ende - und ihr glaubt nicht wie abgedreht das ist

Franky und Lysopp können es kaum erwarten das neue Manga-Cover von One Piece zu sehen. (Bild: © Toei Animation)

One Piece hat sich aus vielen Gründen einen großen Namen in den letzten Jahren gemacht. Sei es wegen der detailreichen Welt, den farbenfrohen und sympathischen Figuren oder auch dem einzigartigen Zeichenstil von Eiichiro Oda.

In den Sozialen Medien hat der Künstler und Schöpfer von One Piece ein kurzes Video veröffentlicht, in dem er das Manga-Cover zum neuen 108. Band zeichnet. Der offizielle X/Twitter-Account von Oda und seinen Mitarbeiter*innen hat das Video mit dem Ablauf zur Zeichnung am 18. Februar 2024 gepostet.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Von der Skizze bis hin zum fertigen Entwurf des One Piece-Covers

Am Anfang ist die fertige Zeichnung des nächsten Bandes zu sehen, bevor der Prozess zur Entstehung in einem Zeitraffer gezeigt wird. Die Skizze ist zu Beginn äußerst grob und es ist deutlich zu sehen, dass Oda ursprünglich eine andere Idee für das Motiv gehabt hat. Was in der ersten Hälfte des Zeitraffers aussieht wie eine Kritzelei, wird über die Zeit verfeinert, bis klare Silhouetten und Gesichter zu erkennen sind.

So entsteht der fertige Entwurf für den nächsten Band, auf dem Ruffy in der Mitte in seiner Gear 5-Form und drumherum dubiose andere Charaktere wie Dr. Vegapunk in einem kleinen Fahrzeug und Atlas zu sehen sind. Wir dürfen also erwarten, dass das Endprodukt äußerst detailliert sein und Fans der Serie gespannt darauf machen wird, was als nächstes in One Piece passieren wird.

Wann und wo könnt ihr den Manga zu One Piece lesen?

Der 108. Band mit dem neuen offiziellen Cover von One Piece erscheint am 4. März 2024.

Ihr könnt die Mangas der beliebten Reihe vom Carlsen Verlag entweder bei euren lokalen Buchhändlern erwerben oder die neuesten Kapitel auf der offiziellen Webseite von Shonen Jump (via Shueisha) mit englischer Übersetzung lesen.

Alle Staffeln von One Piece bis auf die Egghead-Arc, die neu erschienen ist, könnt ihr auf Crunchyroll in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln schauen. Die Staffel zur Egghead-Arc findet ihr auf Netflix ebenfalls im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln.

Wie gefällt euch das neue Aussehen vom nächsten Band und was wird eurer Meinung nach in One Piece geschehen?