Days of Thunder - Gecanceltes NES-Spiel zum Tom-Cruise-Film entdeckt

Spiele-Entwickler Chris Oberth (Winter Games) verstarb im Jahr 2012. Das Material aus seinem Besitz, das der The Video Game History Foundation im Anschluss übergeben wurde, erregte unter Videospiel-Historikern Aufsehen. Auf einer 5,25-Zoll Floppy-Disc fand sich nämlich ein NES-Spiel mit der Bezeichnung "Nintendo Hot Rod Taxi Final".

Ein spannender Fund: Aus einem Interview mit The Retrogaming Times aus dem Jahr 2006 geht hervor, dass Chris Oberth an einem Spiel zum Kinofilm Tage des Donners (Days of Thunder) mit Schauspieler Tom Cruise aus dem Jahr 1990 arbeitete. Handelte es sich bei "Nintendo Hot Rod Taxi Final" etwa um das Spiel zum Film?

The Video Game History Foundation konnte das NES-Spiel nun tatsächlich zum Laufen bringen. Es stellte sich allerdings heraus, dass es sich hier nicht um ein fertiges Produkt handelt. Es war vielmehr eine Art Prototyp, mit dem Oberth Ende der 1980er/Anfang der 1990er-Jahre versuchte, sich in die NES-Plattform einzuarbeiten.

Ein NES-Spiel wird rekonstruiert

Die Rekonstruktion eines verlorenen Spiels: Also suchte das Team weiter und durchpflügte das Material, das es von Oberths Familie erhalten hatte. Tatsächlich wurde das Team in den Unmengen an Quellcode dann fündig. Mit einem interessanten Verfahren, das auf der Website von The Video Game History Foundation genau erklärt wird, konnte das Spiel tatsächlich wieder hergestellt werden.

Es entstand ein Spiel zu Tage des Donners, das damals aber nie erschien. Stattdessen wurde ein anderes Entwicklerteam damit beauftragt, ein offizielles Spiel zum Film zu produzieren. Es ist aber dennoch sehr spannend zu sehen, wie ein alternatives NES-Spiel zu Tage des Donners ausgesehen hätte und auch, wie es gefunden wurde, ist eine hochinteressante Geschichte.

