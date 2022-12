Elden Ring zum Bestpreis: Jetzt für PS4, PS5 und Xbox günstig im Angebot sichern

Den Open-World-Hit Elden Ring gibt es jetzt bei MediaMarkt, Saturn und Amazon im Sonderangebot. Bei den beiden erstgenannten Händlern liegt der Preis für die PS4-, PS5- und Xbox-Version bei 39,99€ und somit rund 42 Prozent günstiger im Vergleich zur UVP. Bei Amazon gilt das Angebot leider nur für die PS4-Version, diese beinhaltet allerdings ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Fassung. Die Xbox-Version ist bei Amazon bereits ausverkauft. Die Deals findet ihr hier:

Keiner der drei Händler macht bislang Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Der Versand ist auch bei MediaMarkt und Saturn kostenlos.

Wie günstig ist das Angebot?

Für ein Spiel das bereits fast 10 Monate alt ist, mag ein Preis von 39,99€ gar nicht mal so wahnsinnig günstig erscheinen. Elden Ring hat sich jedoch als ungewöhnlich preisstabil erwiesen. Bislang gab es kaum erwähnenswerte Sonderangebote, laut Vergleichsplattformen war es zumindest in den Versionen für PS4 und PS5 noch nie so günstig zu bekommen. Das hat sicherlich mit dem gewaltigen Erfolg des Spiels von From Software (Dark Souls, Bloodborne) zu tun hat. Dass es jetzt überhaupt noch im Weihnachtsgeschäft einen deutlichen Preisnachlass gibt, ist daher schon eine Überraschung.

Wie gut ist Elden Ring?

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Um es kurz zu machen: Elden Ring ist ein fantastisches Spiel! Nicht umsonst wurde es gerade bei den Game Awards als Spiel des Jahres 2022 ausgezeichnet, während es bei uns im GamePro-Test beeindruckende 94 Punkte abgestaubt hat. Es handelt sich um ein düsteres Action-RPG, das das Spielgefühl und das Artdesign der Dark-Souls-Reihe in eine große, offene Spielwelt transportiert, was erstaunlich gut funktioniert. Der Schwierigkeitsgrad ist nach wie vor hoch, aber da wir sehr viel mehr Freiheiten genießen als in früheren From-Software-Spielen, besteht relativ wenig Gefahr, lange an einer Stelle festzuhängen. Mehr erfahrt ihr hier:

504 20 Mehr zum Thema Elden Ring im Test: Das Open World-Souls unserer Träume