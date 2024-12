Elden Ring: Diese Malenia-PS5 sieht richtig spektakulär aus - und das Design ist handgemacht!

Die Malenia-PS5 ist mit dem richtigen Werkzeug und einer Portion Kreativität entstanden.

Elden Ring bringt einige einzigartige Boss-Designs hervor, die euch noch tiefer in die Fantasy-Welt des Spiels hineinziehen. Malenia dürfte dabei ein Charakter aus Elden Ring sein, der vielen Spieler*innen im Gedächtnis geblieben ist – sei es durch ihr schönes Design, mit dem sie als Boss aus der Masse an Monstrositäten hervorsticht oder dem enormen Schwierigkeitsgrad, auf dem sich der Kampf gegen sie befindet.

Handgemachter PS5-Skin zollt Malenia seinen Respekt

Auf Reddit teilen der Account fan2fan_br ein eigens benanntes Transformationskit, mit dem jede PS5-Konsole gebührend an Malenia aus Elden Ring erinnert. Hier könnt ihr euch die Bilder selbst anschauen:

Das Transformationskit wurde von zwei Künstler*innen aus Brasilien eigenhändig erstellt und lässt die Konsole in einem ledrigen sowie metallischen Look erstrahlen. Als Hommage an Malenia darf natürlich ihr einzigartiger Helm nicht fehlen, genauso wie das einprägsame Symbol der drei Ringe.

Ein genauer Blick auf das erste Bild verrät außerdem, dass es sich bei dem ausgestellten Transformationskit um das erste von insgesamt 30 handeln soll. Die Künstler*innen verkaufen das Kit auf Etsy für etwa 500 Euro und schreiben auf der Produktseite, dass die Herstellung nach der Bestellung etwa 20 bis 30 Tage in Anspruch nimmt. Damit gehen die Künstler*innen auch auf den Wunsch vieler Kommentator*innen auf Reddit ein, die “Take my Money“-Gifs teilen.

Auch auf einen weiteren Kommentar gehen die Personen hinter dem fan2fan_br-Account ein. Als User ProffessorYellow das frische Aussehen der Konsole lobt, kritisiert er oder sie, dass die PS5 in eine heiße Lederjacke gehüllt werde. Hier beruhigen fan2fan_br mit der Aussage, dass es sich beim Transformationskit lediglich um Farbe handle, die den ledrigen Effekt erzeuge.

Puh, da sind wir froh. Überhitzte PS5-Konsolen sind schließlich auch kein Spaß.

Falls das Malenia-Transformationskit euren Geschmack zwar trifft, Elden Ring aber nicht ganz euer Spiel ist, können wir euch einen Blick auf die Instagram-Seite der Künstler*innen empfehlen. Dort sind Skins von weiteren Spielen vertreten, wie etwa von The Last of Us Part 2 oder God of War Ragnarök.

Die Fertigung von Hand sorgt dafür, dass das Transformationskit durch die Liebe zum Detail auffällt. Mit dem eingebauten Helm sieht es auch deutlich aufwendiger (und unserer Meinung nach schicker) als Sonys offizielle PS5-Cover oder simple Skins zum Aufkleben aus. Der Preis ist aber auch definitiv nichts für das kleine Portemonnaie, da er ähnlich hoch wie die Konsole selbst ist.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefällt euch die Malenia-PS5 und seid ihr bereit, Geld für zusätzliche Konsolen- oder Controller-Skins auszugeben?