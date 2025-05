Elden Ring: Spieler entdeckt erst nach 1.000 Stunden, dass ein Gegner eine zweite Phase hat - kein Wunder, die meisten murksen ihn mit einem Schlag ab

Die Wächter des Erdenbaums haben mehr drauf, als ihr vielleicht ahnt.

Es ist faszinierend, wie viel man selbst noch im Basisspiel von Elden Ring entdecken kann. Denn selbst kleine Gegner haben noch Geheimnisse, die die meisten von euch noch nie gesehen haben dürften.

Dafür müsst ihr nämlich etwas tun, was vielen Elden Ring-Spieler*innen zuwider ist: So wenig Schaden verursachen wie möglich.

Ein Wächter macht seinem Namen alle Ehre

So wie der Reddit-User redditisgoodlG, der eine interessante Entdeckung direkt am Erdenbaum in Leyndell gemacht hat. Die Wächter findet ihr allerdings nicht nur dort, sondern auch an kleinere Erdenbäume im ganzen Spiel.

In den meisten Fällen überleben die Gegner kaum zwei Treffer und insbesondere im Fernkampf sind sie leichte Beute. Daher verwundert es uns nicht, dass bisher die wenigsten gesehen haben, dass die Wächter eine zweite Phase haben, wenn sie verletzt werden.

Die Äste an ihrem Körper erblühen und ihr Speer wird von Ranken umschlungen, sodass sie die Waffen danach wie schwere Kriegshämmer nutzen. Laut dem Thread-Ersteller haben sie sogar einen speziellen Angriff, mit dem sie euch greifen, was die ansonsten harmlosen Gegner sehr viel gefährlicher macht.

An Klippen gilt: erst zerstören, danach Fragen stellen

Die meisten User auf Reddit sind vom Fund ernsthaft verwundert. Denn die Gegner besitzen einfach zu wenig Leben, als dass diese Transformation oft stattfinden würde. Und auch die Position der Wächter trägt dazu bei, dass die zweite Phase irgendwie verschwendet erscheint, wie Rmcke813 anmerkt.

Weil die Strategie, die wir für Gegner in der Nähe von Klippen entwickelt haben, lautet: erst zerstören und später Fragen stellen. Da bleibt nicht viel Zeit zum Experimentieren, lol. Ich wäre offen gesagt nicht überrascht, wenn Souls-Spieler wegen Klippen und Ecken PTBS hätten.

Gelegentlich könnt ihr aber auf Wächter treffen, die von Anfang an in der zweiten Phase sind. Vielleicht habt ihr sie sogar schon bekämpft und gar nicht gemerkt, dass sie in Wirklichkeit eine Weiterentwicklung sind.

