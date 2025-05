Alle Souls-Spiele von FromSoftware im Spielzeit-Ranking - Welcher Teil ist der kürzeste, welcher der längste?

Alle FromSoftware-Spiele im Spielzeit-Ranking.

Die Souls-Spiele von FromSoftware leben von ihrem hohen, aber stets fairen Schwierigkeitsgrad sowie den fantastischen Spielwelten, in denen das Erkunden und Entdecken unfassbar motivierend sind. Doch wie lange halten uns Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring und Co. jeweils bei Laune? In diesem Artikel haben wir alle 7 Souls-Spiele von FromSoft nach ihrer Spielzeit geordnet.

Hinweis: Die Angaben zur Spielzeit beruhen auf den Daten der Seite howlongtobeat.com, auf der Spieler*innen ihre Spielzeiten einreichen können. Daraus wird ein Durchschnittswert berechnet. Die hier angegebenen Spielzeiten beziehen sich lediglich auf die Hauptspiele, Erweiterungen/DLCs haben wir hier nicht einfließen lassen. Extras und Nebenaufgaben werden bei den unteren Spielzeitangaben ebenfalls nicht mit berücksichtigt.

Durchschnittliche Spielzeiten der Souls-Spiele von FromSoftware

Alle Souls-Spiele von FromSoft geordnet nach ihrer durchschnittlichen Spielzeit, vom kürzesten Ableger bis zum längsten:

Das beste Souls-Spiel von FromSoft: Falls ihr euch fragt, welchen Souls-Ableger die GamePro-Redaktion am besten findet, dann schaut doch mal unser großes Ranking an:

Groß überraschen dürfte euch dieses Spielzeit-Ranking nicht: Elden Ring schnappt sich dank Open World die Trophäe des bislang längste Souls-Ablegers von FromSoftware.

Bei dem 2022 veröffentlichten Fantasy-Hit handelt es sich generell um das bisher umfangreichste Spiel des japanischen Entwicklerstudios. Completionists – also Spieler*innen, die neben der Story sämtliche Nebenaufgaben und Extras erledigen wollen – sind in Elden Ring im Schnitt über 140 Stunden lang beschäftigt.

Übrigens: Mit The Duskbloods arbeitet FromSoftware an einem neuen Spiel, das exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheint. Erstes Gameplay könnt ihr euch hier ansehen:

3:34 The DuskBloods: FromSoftware kündigt neues Soulslike mit erstem Gameplay-Trailer an

Autoplay

An dieser Stelle muss natürlich erwähnt werden, dass Spielzeitangaben am Ende des Tages sehr individuell sind – insbesondere dann, wenn wir über die knallharten Action-RPGs von FromSoft sprechen. Die einen nehmen sich überdurchschnittlich viel Zeit zum Erkunden und Grinden, die anderen schnetzeln sich wie Butter durch die Bosse. Legt die oben angegebenen Werte also nicht auf die Goldwaage und lasst euch davon nicht stressen oder verunsichern.

Linda Sprenger Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich während meines allerersten Dark Souls-Durchlaufs alleine 60 Stunden (!) gebraucht habe, bis ich endlich die Glockendämonen bezwingen konnte. Mit der gesammelten Erfahrung aus dem ersten Dark Souls konnte ich mich allerdings wesentlich flinker durch den Nachfolger kämpfen: Zum Beenden von Dark Souls 2 benötigte ich dann nur noch um die 33 Stunden, was überdurchschnittlich schnell ist. An Sekiro biss ich mir jedoch sämtliche Zähne aus und konnte das Action-Adventure bis heute nicht beenden. Ihr seht also: alles sehr individuell.

Verratet uns doch gerne mal unten in der Kommentarsektion: In welchem FromSoftware-Spiel habt ihr bislang die meiste Zeit verbracht? Welches Action-RPG des japanischen Entwicklerstudios habt ihr hingegen am schnellsten durchgezockt?