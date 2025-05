Elden Ring Nightreign erscheint nächste Woche: Hier könnt ihr euch die PS5-Version jetzt am günstigsten sichern!

Elden Ring Nightreign könnt ihr euch für PS5 kurz vor Release bereits etwas günstiger sichern.

Bald ist es so weit: Am 30. Mai und somit nächste Woche erscheint mit Elden Ring Nightreign das nächste Spiel des mittlerweile legendären Studios From Software! Wenn ihr die physische Version jetzt schnell noch vorbestellen wollt, um pünktlich zum Release-Termin losspielen zu können, bekommt ihr die PS5-Version aktuell am günstigsten beim Buchhändler Thalia.

Dort ist Elden Ring Nightreign regulär zwar eigentlich sogar vergleichsweise teuer, jedoch gibt es bis zum 21. Mai 15 Prozent Rabatt mit dem Gutscheincode „STAFFELRABATT“, sodass ihr insgesamt etwas günstiger wegkommt als bei anderen Shops. Zudem ist der Versand bei Thalia kostenlos:

Solltet ihr den Gutschein-Rabatt bei Thalia verpassen, seid ihr jedoch besser dran, wenn ihr bei Amazon bestellt. Dort bekommt ihr zudem eine Preisgarantie: Falls das Spiel vor dem Release-Termin noch günstiger wird (was erfahrungsgemäß gerne mal in den letzten Tagen passiert), zahlt ihr automatisch weniger.

Was ist Elden Ring Nightreign überhaupt?

16:07 Bei Elden Ring Nightreign ist FromSoft (fast) alles egal – und das ist auch gut so!

Autoplay

Elden Reign Nightreign ist weder eine Erweiterung noch ein Nachfolger des 2022 erschienenen Open-World-Hits. Stattdessen handelt es sich um ein Spin-off, das ein ganz eigenes Spielkonzept mitbringt. Zwar bleiben die finstere Spielwelt und das Kampfsystem nah am Original, Nightreign fügt jedoch Battle-Royale-, Roguelite und Survival-Elemente hinzu. Allein oder im Koop für bis zu drei Personen müsst ihr drei In-Game-Tage in der gnadenlosen Welt überleben.

Wie in einem Battle Royale wird die Karte durch tödlichen Nebel mit jedem Tag kleiner. Durch bloßes Verstecken könnt ihr in Elden Ring Nightreign aber nicht bis zum Ende überleben, denn ihr müsst euch am Ende jedes Tages einem fordernden Bosskampf stellen. Dabei trefft ihr auch auf Bosse aus früheren From-Software-Spielen, sogar der berühmte Gaping Dragon aus Blighttown im ersten Dark Souls ist mit dabei.

Für erfolgreiche Runs bekommt ihr Belohnungen, die ihr in die Weiterentwicklung eures Charakters investieren könnt. Insgesamt stehen euch acht verschiedene Charakterklassen zur Verfügung, darunter auch Fernkampf-, Magie- und Beschwörerklassen, was im Koop interessante taktische Kombinationen ermöglichen dürfte.