Elden Ring für PS5, PS4 & Xbox schon vor dem Prime Day bei Amazon günstig abstauben

Elden Ring gibt's jetzt bei Amazon für PS5, PS4 und Xbox günstiger.

Das vielfach zum Spiel des Jahres 2022 ausgezeichnete Action-RPG Elden Ring könnt ihr bei Amazon gerade im Angebot bekommen. Die Versionen für PS5, PS4 und Xbox sind jetzt alle drei 39 Prozent reduziert im Vergleich zur UVP und kosten somit noch 42,99€. Angesichts dessen, wie preisstabil der Open-World-Hit ist, ist das ein guter Deal. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Hier findet ihr es:

Alternativ könnt ihr Elden Ring gerade übrigens auch bei MediaMarkt und bei Saturn für 42,99€ bekommen. Zumindest bei der PS4-Version kommen hier allerdings noch Versandkosten hinzu.

Wie gut ist Elden Ring?

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Das vom Studio hinter Dark Souls stammende Elden Ring hat weltweit hervorragende Wertungen abgestaubt. Auch wir haben im GamePro-Test stolze 94 Punkte vergeben. From Software ist es gelungen, das Spielgefühl und den hohen Schwierigkeitsgrad der Souls-Spiele in eine große Open World zu übertragen, die durch ihr düsteres Artdesign überzeugt und in der es jede Menge Geheimnisse zu erkunden gibt.

Obwohl Elden Ring nicht unbedingt leichter ist als Dark Souls, bietet es doch weniger Frustmomente. Falls wir einen Boss mal einfach nicht besiegen können, hängen wir schließlich nicht gleich fest, sondern können erst mal einen anderen Teil der Spielwelt erforschen. Deswegen ist Elden Ring ein guter Einstiegspunkt für Souls-Neulinge.

Mehr darüber, was Elden Ring zu einem der besten Spiele der letzten Jahre macht, erfahrt ihr hier:

Amazon Prime Day startet bald!

Der Amazon Prime Day wird wieder tausende exklusive Deals für Prime-Mitglieder bringen.

Bald dürftet ihr bei Amazon übrigens noch viel mehr günstige Gaming-Angebote finden. Am 11. und 12. Juli findet nämlich der Amazon Prime Day 2023 statt. Was die besten Deals sein werden, können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, aber die Chancen stehen gut, dass diesmal auch die PS5 dabei sein wird. Sobald die Angebote gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

