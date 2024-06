Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector’s Edition jetzt schnell sichern, bevor sie wieder ausverkauft ist!

Besser schnell zuschlagen, bevor sie wieder weg ist: Die Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector's Edition ist jetzt bei Amazon verfügbar!

Update vom 24. Juni: Die PS5- und die Xbox-Version der Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector's Edition sind aktuell bei Amazon wieder bestellbar:

Originalmeldung vom 10. Juni:

In der Theorie kann man die Collector’s Edition zur großen Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree schon seit Monaten vorbestellen, in der Praxis war sie aber seither fast immer ausverkauft oder bestenfalls zu stark überhöhten Preisen bestellbar. Nun hat Amazon offenbar mal wieder für Nachschub gesorgt, denn ihr könnt sie dort jetzt zum normalem Preis für PS5, Xbox Series X und auch für PC vorbestellen:

Release-Termin ist bereits am 21. Juni, also nächste Woche Freitag. Da Amazon laut Shopseite direkt liefern kann, braucht ihr somit nicht mehr lange zu warten. Falls ihr abermals zu spät kommen und die Collector’s Edition ausverkauft sein sollte, könnt ihr euch natürlich noch immer mit der gewöhnlichen Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition trösten:

Was bietet die Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector’s Edition?

Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector's Edition: Die Statue von Messmer dem Pfähler ist ein eindrucksvoller Anblick.

Der Preis der Collector’s Edition ist mit 249,99€ (unabhängig von der Plattform) nicht gerade günstig, dafür bietet sie aber auch ein spektakuläres Extra, nämlich eine hochwertige und detaillierte Statue des Bossgegners Messmer der Pfähler, die stolze 46 cm hoch ist. Obwohl diese zweifellos der wichtigste Kaufgrund ist, gibt es aber noch ein paar weitere Boni, damit sich das Paket auch wirklich lohnt:

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Statue von Messmer dem Pfähler

Hardcover-Artbook mit 40 Seiten

digitale Version des Artbooks

digitaler Soundtrack

Beachtet dabei bitte: Die Collector’s Edition enthält wirklich nur die Erweiterung Shadow of the Erdtree (und zwar als Download-Code). Das Hauptspiel Elden Ring müsst ihr euch trotzdem noch separat kaufen, falls ihr es noch nicht besitzt. Anders verhält es sich mit der Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition, die das Basisspiel und die Erweiterung in einem Paket bietet.

Mehr darüber, was das riesige Add-On Shadow of the Erdtree dem Action-RPG-Hit Elden Ring hinzufügen wird, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Preview:

