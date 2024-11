Elronds ganzer Stolz: Wunderschönes LEGO Herr der Ringe Bruchtal Set jetzt im Black-Friday-Angebot abstauben!

Bruchtal ist eines der schönsten LEGO Herr der Ringe Sets. Jetzt bekommt ihr es bei Amazon im Black-Friday-Angebot.

Für alle jene unter euch, die sowohl LEGO- als auch Herr der Ringe-Fans sind, ist dieser Bausatz ein Muss: Das Bruchtal-Set lässt euch mit mehr als 6000 Teilen gleich mehrere ikonische Szenen aus der Filmtrilogie nachstellen. Jetzt könnt ihr das wunderschöne Set im heute gestarteten Black Friday Sale bei Amazon endlich mal wieder stark reduziert im Angebot abstauben:

Zwar kostet das Set trotz starkem Rabatt noch immer eine hübsche Stange Geld, aber dafür handelt es sich eben auch um eines der schönsten LEGO-Sets, die man als Herr der Ringe-Fan bekommen kann. Noch dazu ist der Bausatz sehr umfangreich. Hier ein kurzer Überblick, was ihr alles mit dem Bruchtal-Set bekommt:

LEGO Herr der Ringe: Baut Bruchtal in seiner ganzen Pracht nach!

Das LEGO Herr der Ringe Bruchtal Set bietet jede Menge Details, Figuren und Objekte, um die berühmten Szenen originalgetreu nachzustellen.

Das große LEGO Herr der Ringe Bruchtal Set lässt euch mit 6167 Teilen die ikonischen Szenen aus der Filmvorlage detailliert nachbauen. Ihr Elronds Haus mit seiner wunderschönen, offenen Architektur im elbischen Stil einschließlich vieler Details wie verschiedenen Statuen, dem Schreibpult, an dem Bilbo seine Memoiren verfasst und dem Bett, in dem Frodo sich von der Reise erholt.

Auch die Umgebung des Hauses ist in dem Bausatz enthalten: Vor dem Haus seht ihr das Rondell, auf dem sich der von Elrond einberufene Rat der Völker Mittelerdes versammelt. Dies ist der ikonische Ort, an dem die Reise der Gefährten erst richtig beginnt. Von hier aus führt eine Brücke hinüber zu dem Pavillon, in dem Aragon und Arwen sich zum ersten Mal begegnet sind und sich ineinander verliebt haben. Unterhalb dieses Pavillons findet ihr eine kleine Elbenschmiede.

Auf der Rückseite des LEGO Herr der Ringe Sets könnt ihr das Innenleben von Bruchtal bewundern.

Damit ihr die Szenen aus den Filmen und Büchern auch richtig nachspielen könnt, werden euch zusätzlich zu den Bauwerken 15 Minifiguren mitgeliefert, darunter natürlich die wichtigsten Charaktere wie Gandalf, Bilbo, Frodo, Gimli und der Hausherr Elrond persönlich. Auch zahlreiche wichtige und dekorative Objekte sind enthalten, beispielsweise Frodos Mithril-Hemd, zahlreiche Waffen und aufwendige Gemälde, die Elronds Heim schmücken.

Aufgrund seines Umfangs und der vielen kleinen Details richtet sich das 72 cm breite und 39 cm hohe LEGO Herr der Ringe Bruchtal Set vor allem an erwachsene Herr der Ringe-Fans. Kinder können selbstverständlich ebenfalls ihren Spaß mit dem Bausatz haben, werden beim Aufbau aber schwerlich ohne Hilfe auskommen.

