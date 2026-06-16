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Wir mussten beim Test weinen: Eine emotionale Spielereihe ist schon vor dem Prime Day günstiger

Wenn uns ein Spiel, bzw. eine ganze Spielreihe mehrmals zum Heulen bringt, dann gehört sie ohne Zweifel zu den ganz großen Kalibern. Die Kollektion mit allen Teilen ist jetzt im Angebot.

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Elias Mohr
16.06.2026 | 16:05 Uhr


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Legt euch schonmal die Taschentücher bereit: Bei dieser Spielekollektion bleibt kein Auge trocken. Legt euch schonmal die Taschentücher bereit: Bei dieser Spielekollektion bleibt kein Auge trocken.

Der erste Teil dieser Erfolgsreihe hat mich damals als Teenager eiskalt erwischt und erzählt eine Story, bei der sich mancher Blockbuster noch eine Scheibe abschneiden könnte. Das gilt auch für alle Teile, die auf den Überraschungserfolg noch folgen sollten. Am frühen Prime Day bekommt ihr die gesamte Kollektion mit fünf Teilen für einen Spottpreis hinterhergeworfen.

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Eine Achterbahn der Gefühle

Ich rede natürlich von Life is Strange, genauer gesagt der Collection, die die ersten fünf Serientitel enthält:

  • Life is Strange Remastered
  • Life is Strange: Before the Storm Remastered
  • Life is Strange 2
  • Life is Strange: True Colors
  • Life is Strange: Double Exposure

Manche Entscheidungen sind nur klein, einige von enormer Tragweite. Manche Entscheidungen sind nur klein, einige von enormer Tragweite.

Zur "Hauptstory" gehören Life is Strange, das Prequel Before the Storm und Double Exposure. Die beiden anderen Teile erzählen eigene Geschichten, mit neuen Figuren, sind aber nicht weniger emotional aufrüttelnd. Was allen Spielen gemein ist, dass es sich um reine Story-Spiele handelt, die nicht auf rasante Action oder ausgefeilte Spielmechanik setzen.

Stattdessen trefft ihr im Lauf der Geschichte Entscheidungen, die den weiteren Verlauf maßgeblich mitbestimmen. Dabei steht oft viel für euch und die Charaktere der Spielwelt auf dem Spiel, sodass man teilweise stundenlang mit sich hadert, bevor man eine Wahl trifft. Und auch mit dem vermeintlich besten Resultat wird man manchmal nicht glücklich, nicht umsonst hat unser Test zu Life is Strange: True Colors folgende Überschrift:

Unser Test
Life is Strange True Colors im Test: Wir mussten weinen
von Linda Sprenger
Life is Strange True Colors im Test: Wir mussten weinen

Ich garantiere euch aber, dass es bei den anderen Teilen genauso sein wird, denn im Gegensatz zu vielen anderen Spielereihen büßt Life is Strange niemals an Spielqualität ein.

Sichert euch die Collection günstig bei Amazon

Ein Titel fehlt, aber der ist auch reduziert

Nicht in der Kollektion enthalten ist der neueste Teil der Serie: Life is Strange: Reunion. Das hat den einfachen Grund, dass das Spiel erst vor wenigen Monaten erschienen ist. Reunion markiert das lang ersehnte Wiedersehen von Max und Chloe, die wir beide seit dem ersten Teil kennen und lieben gelernt haben.

Video starten 2:36 Life is Strange: Reunion schickt Max auf ihr letztes Abenteuer – und bringt eine alte Bekannte zurück

Wer seine Sammlung vervollständigen will, sollte sich neben der Kollektion also auch noch den neuesten Teil sichern. Der ist glücklicherweise ebenfalls auf Amazon vor und während des Prime Day im Angebot, sodass ihr gleich doppelt sparen könnt.

Holt euch Life is Strange: Reunion jetzt im Angebot
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