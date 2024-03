Empire of the Ants: „Fotorealistische“ Ameisen-Simulation jetzt für PS5 vorbestellen

Das Ameisen-Spiel Empire of the Ants soll wunderschöne Grafik und ungewöhnliches Gameplay liefern.

Erst kürzlich hat Microids auf der GDC 2024 neues Material aus Empire of the Ants gezeigt. Jetzt könnt ihr die wunderschönen Ameisen-Simulation auch schon bei Amazon vorbestellen, zumindest in der PS5-Version. Der Preis liegt derzeit bei 49,99€. Dank Amazons Preisgarantie zahlt ihr automatisch weniger, falls das Spiel bis zum Release noch günstiger werden sollte.

Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht, es ist lediglich von 2024 die Rede. Empire of the Ants soll übrigens auch für PC und Xbox Series X erscheinen, diese Versionen sind momentan aber noch nicht vorbestellbar. Es ist generell noch unklar, ob Empire of the Ants für diese Plattformen überhaupt physisch oder nur digital erscheinen wird.

Was ist Empire of the Ants überhaupt?

Baut euer eigenes Ameisen-Imperium: Empire of the Ants ist eine ungewöhnliche Mischung aus Echtzeitstrategie, Simulation und Erkundungsspiel. Euer Ziel ist es, eine scheinbar schon dem Untergang geweihte Ameisenkolonie wiederaufzubauen. Dazu kümmert ihr euch um die Erweiterung eures Baus, erforscht den Wald um euch herum und liefert euch Schlachten mit anderen Insekten sowie mit einigen größeren Tieren.

Der Ameisen-Erlöser: Anders als in konventionellen Strategiespielen schaut ihr nicht von oben herab zu, sondern übernehmt die Kontrolle über eine einzelne Ameise, nämlich Ameise 103.683, den sogenannten „Ameisen-Erlöser“. Wie genau sich der Strategieteil des Spiels aus dieser Perspektive steuert, ist bislang noch schwer zu sagen. Möglicherweise werdet ihr eure Soldatenameisen ähnlich wie in Pikmin oder Overlord auf eure Feinde hetzen.

Ob man das nun Fotorealismus nennen will oder nicht: Sowohl die Insekten als auch die Umgebungen sehen in Empire of the Ants fantastisch aus.

Fotorealismus? Publisher Microids spricht in seiner Ankündigung von „fotorealistischen Umgebungen“. Solche Versprechungen hat man natürlich schon oft gehört, und zwar schon vor Jahrzehnten, als Videospielgrafik noch so weit von Realismus entfernt war wie Pong von echtem Tischtennis. Man muss aber zugeben: Empire of the Ants sieht auf den bisherigen Bildern dank Unreal Engine 5 fantastisch aus und kommt dem Fotorealismus zumindest nahe.

Empire of the Ants 2024: Remake oder Reboot?

Empire of the Ants 2024 mag wie ein viel hübscheres Remake des Spiels aus 2000 wirken, auf Originaltreue solltet ihr euch aber besser nicht verlassen.

Falls ihr euch bei dem Titel denkt: „Hab ich doch schon mal gehört…“, dann habt ihr übrigens recht. Schon 2000 erschien das ebenfalls von Microids veröffentliche Echtzeitstrategiespiel Empire of the Ants (dt. „Imperium der Ameisen“). Wie viel die beiden Spiele gemein haben werden, ist aber noch nicht ganz klar.

Microids erwähnt den Vorläufer in den aktuellen Beschreibungstexten zum neuen Spiel noch nicht einmal. Das deutet daraufhin, dass es sich eher um ein Reboot als um ein originalgetreues Remake handeln könnte. Beide Spiele basieren aber auf derselben Roman-Vorlage, nämlich „Die Ameisen“ von Bernard Werber. Insofern werden sich Ähnlichkeiten kaum vermeiden lassen.

Gibt es einen Vorbesteller-Bonus?

Bislang wurde noch kein Preorder-Bonus für Empire of the Ants angekündigt. Da es bislang weder einen Release-Termin noch ein finales Cover-Artwork gibt und auch die digitalen Vorbestellungen noch nicht gestartet wurden, hat das aber nicht viel zu bedeuten. Es ist gut möglich, dass der Vorbesteller-Bonus erst später bekannt gegeben wird.

