Das erste Digimon war nur 6 Pixel groß - und hat trotzdem die Anime-Welt verändert

Es hat zwar nicht lange bis zum Anime gedauert, aber davor gab es auch schon Digimons.

Mittlerweile umfasst das Digimon-Franchise Mangas, Anime-Serien, Videospiele, jede Menge Spielzeug, natürlich ein Sammelkartenspiel und vieles mehr. Aber den Startschuss dafür hat ein klitzekleines Digimon gegeben, das gerade einmal sechs Pixel hoch war. Vielleicht hattet ihr selbst eins: Das erste Digimon war ein virtuelles Haustier im Tamagotchi-Stil und hat eine extrem erfolgreiche Marke etabliert.

So ging es los: Was daraus werden würde, konnte 1997 noch niemand absehen, aber ursprünglich wurde das erste Digimon als Tamagotchi-Äquivalent veröffentlicht.

Es hat fast genau wie das legendäre virtuelle Haustier funktioniert, richtete sich aber in erster Linie an eine männliche Zielgruppe. Während Tamagotchis vor allem für Mädchen gedacht waren, sollten Jungs Digimon pflegen.

Das Digitale Monster kam 1997 von Bandai und WiZ und konnte sich bereits weiter entwickeln, wenn sich ausgiebig darum gekümmert wurde. Zunächst hatten die Besitzer nur ein kleines Baby-Digimon, das lediglich sechs mickrige Pixel hoch war. Wer aber anständig damit trainiert und es füttert, konnte es stärker und größer machen.

Nur wenige Monate nach der ersten Generation Digimon kam eine zweite und eine dritte auf den Markt. Die Digimon-Geräte konnten sogar zusammen geschlossen werden, um die kleinen Biester gegeneinander kämpfen zu lassen.

Intern wurden dann sogar die Statistiken zu diesen Kämpfen gespeichert. Wer also viel gewonnen hatte, konnte damit angeben (via: Pixelmood).

