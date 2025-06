Labubu-Glückspilz packt ihren ersten Labubu aus, erwischt sofort den Mega-Jackpot

Na, erahnt ihr schon, was diese Figur wert sein könnte? (Bild: AccomplishedPlant557 auf Reddit)

Der Hype rund um die Figurenserie "The Monsters" von Pop Mart, auch "Labubu" genannt, ist nach wie vor riesig. Glück spielt dabei eine entscheidende Rolle und die meisten Fans träumen wohl davon, einmal so viel Schwein zu haben wie dieser Reddit-User.

Besonders beliebte Figur auf den ersten Versuch gezogen

Darum geht's: Wenn ihr in den vergangenen Monaten Zeit auf Instagram oder TikTok verbracht habt, dürftet ihr den Hype rund um die Sammelfiguren der chinesischen Firma Pop Mart zumindest am Rande mitbekommen haben.

Der Hersteller vertreibt verschiedene Figurenserien etwa mit Marvel- oder Disney-Lizenz in sogenannten "Blind Boxes". Ihr wisst vorher also nicht, welche der Figuren aus der gewählten Serie ihr erhaltet. Das Öffnen solcher Boxes ist auf Social Media extrem beliebt.

Besonders populär ist die Serie "The Monsters" von Designer Kasing Lung aus Hong Kong. Diese kleinen Monster werden auch Labubu genannt und sind so nachgefragt, dass neue Veröffentlichungen innerhalb von Sekunden vergriffen sind.

In jeder Serie gibt es auch eine "Secret"-Figur, die deutlich seltener ist als alle anderen. Und genau so eine hat Reddit-User AccomplishedPlant557 direkt auf den ersten Versuch gezogen, wie sie in einem Post zeigt:

Das hat es mit dem Glücksgriff auf sich

In den Kommentaren gibt es jede Menge Neid, ungläubiges Staunen und auch ein paar ernst gemeinte Glückwünsche. Um zu verstehen, warum das so besonders ist, muss man die Hintergründe kennen.

Um diese Figur geht's: Die gezeigte Figur stammt aus der ebenfalls sehr beliebten "Big into Energy"-Serie. Diese besteht aus sechs regulären, bunt gefärbten Figuren, die unterschiedlichen Eigenschaften zugeordnet sind:

Love

Happiness

Loyalty

Serenity

Hope

Luck

Jede dieser Figuren ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:6 in den Boxen versteckt. Auf dem Bild ist allerdings die geheime, siebte Figur zu sehen.

Diese hat ein graues Fell, dafür aber bunte Zähne und Augen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Figur in einer der Boxen ist, liegt bei 1:72!

Diese Seltenheit in Verbindung mit der großen Beliebtheit sorgt dafür, dass der Wert dieser unscheinbaren Figur tatsächlich ziemlich beachtlich ist. Bis zu 600 Euro werden online für das Plüschmonster aufgerufen.

Aus genau diesem Grund empfehlen mehrere User in den Kommentaren auch, die Figur möglichst nicht mit nach draußen zu nehmen und, wenn doch, zumindest sehr, sehr gut auf sie aufzupassen. Offenbar wurden in der Vergangenheit nämlich schon viele Labubus geklaut.

Was haltet ihr von dem Labubu-Hype? Habt ihr auch schon eine der Figuren gezogen?