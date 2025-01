Der erste Soulslike-Hit 2025? Neues PS5-Action-Rollenspiel jetzt mit Extras und Preisgarantie bei Amazon sichern!

Nicht nur optisch, sondern auch spielerisch hat dieses Soulslike-Spiel für PS5 und Xbox Series beim Anspielen bereits einen guten Eindruck hinterlassen.

Schon am 27. März 2025 erscheint ein großes neues Action-Rollenspiel für PS5 und Xbox Series, das die Herzen von Soulslike-Fans höher schlagen lassen dürfte. The First Berserker: Khazan liefert in vielerlei Hinsicht genau das, was Dark Souls groß gemacht hat, setzt beim Kampfsystem und der aufwendigen Inszenierung in der Unreal Engine aber auch eigene Akzente. Die PS5-Version könnt ihr bei Amazon jetzt bereits vorbestellen:

Die Xbox-Version ist bei Amazon zwar schon gelistet, aber noch nicht bestellbar. Bei MediaMarkt hingegen könnt ihr sie bereits bestellen, wie auch die PS5-Fassung. Bei beiden Händlern bekommt ihr neben kostenlosem Versand auch eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr also automatisch weniger.

The First Berserker Khazan vorbestellen: Was ist der Pre-Order-Bonus?

Wenn ihr The First Berserker: Khazan jetzt für PS5, Xbox oder PC vorbestellt, könnt ihr euch ein Rüstungsset als Pre-Order-Bonus vorbestellen.

Wenn ihr The First Berserker: Khazan vorbestellt, bekommt ihr als Pre-Order-Bonus das In-Game-Rüstungsset „Gefallener Engel“. Dieses besteht aus fünf Teilen, die verschiedene Set-Boni gewähren, je nachdem, wie viele Teile ihr gleichzeitig tragt. Nach derzeitigem Stand bekommt ihr den Vorbesteller-Bonus unabhängig davon, bei welchem Shop und für welche Konsole ihr das Action-Rollenspiel bestellt. Es könnte aber noch zu Änderungen kommen.

Was ist The First Berserker: Khazan überhaupt?

2:34 The First Berserker: Khazan hat einen Release-Termin und wir müssen nicht mehr lange warten

Autoplay

In The First Berserker: Khazan spielt ihr einen ehemaligen General, der aber in Ungnade gefallen ist und gefangen und gefoltert wurde. Als ein Dämon von ihm Besitz ergreift, befreit er sich und startet einen gnadenlosen Rachefeldzug. Khazan scheint dabei mehr Wert auf die Story und einen ausgefeilten Protagonisten zu legen, als man es von den meisten Soulslikes gewohnt ist.

Während das finstere Artdesign der Spielwelt direkt aus einem Dark Souls kommen könnte, setzt das Action-RPG bei den Charakteren und Monstern auf einen dezenten Cel-Shading-Look, der dem in der Unreal Engine erstellten Spiel einen deutlichen Anime-Einschlag verpasst. Ob man das mag, ist zwar Geschmackssache, zumindest bei den aufwendig inszenierten Zwischensequenzen liefert Khazan jedoch deutlich mehr ab als das Durchschnitts-Soulslike.

Natürlich hat The First Berserker: Khazan spektakuläre Bosskämpfe zu bieten. Dieser Yeti wartet schon am Anfang des Spiels auf euch.

Die Parallelen zu Dark Souls sind dennoch unverkennbar: Nicht nur der hohe Schwierigkeitsgrad, der Fokus auf Nahkampf und spektakuläre Bosskämpfe sowie die düstere Spielwelt, sondern auch das Leveldesign mit freischaltbaren Abkürzungen fühlen sich sehr vertraut an. Beim Kampfsystem gibt es allerdings deutliche Unterschiede: In Khazan müsst ihr durch Paraden die Ausdauer eurer Feinde senken, um ihre Haltung zu durchbrechen und einen kritischen Angriff starten zu können.

In der Beta hat The First Berserker: Khazan bereits eine Menge Spaß gemacht, obwohl oder gerade weil das Action-Rollenspiel sehr nah an der üblichen Soulslike-Formel bleibt. Sowohl die Präsentation als auch die Gameplay-Grundlagen sind sehr gelungen. Ob es aber wirklich zum erhofften Soulslike-Hit reicht, lässt sich erst beantworten, wenn wir sowohl in das umfangreiche Fortschrittssystem als auch in die Story tiefer eintauchen konnten.