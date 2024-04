Nur 1,99 Euro im eShop: Eines der besten Switch-Spiele überhaupt mit 93er Metacritic-Score ist mal wieder im Angebot

Inside gibt es jetzt für 1,99 Euro im Nintendo eShop.

Es gibt einige Spiele, an denen kommt man einfach nicht vorbei. Inside ist einer dieser Titel, und im Nintendo eShop ist dieses absolute Must-Play mit einem Metascore von 93 Punkten aktuell im Angebot. Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Um dieses Angebot geht es:

Spiel im Angebot: Inside

Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Preis im Angebot: 1,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

1,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent) Regulärer Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Angebot gültig bis: 18. April 2024

So spielt sich Inside

Der untere Trailer zeigt euch, was euch in Sachen Gameplay erwartet:

1:28 Inside - Gameplay-Trailer zum Limbo-Nachfolger - Gameplay-Trailer zum Limbo-Nachfolger

Genre: Platformer

Platformer Metascore: 93 (bei insgesamt 92 Kritiken)

(bei insgesamt 92 Kritiken) GamePro-Wertung: 86 (zum Test)

Vielleicht erinnert ihr euch noch an den düsteren Platformer Limbo, der im Jahr 2010 das Herz etlicher Indie-Fans höher schlagen ließ. Vom gleichen Macher aka Playdead stammt schließlich auch Inside, das ursprünglich 2016 auf den Markt kam.

Darum geht es in Inside: In Inside schlüpfen wir in die Rolle eines namenlosen Jungen und müssen eine farblich sehr dezent gehaltene 2D-Welt erkunden und physikalische Rätsel lösen. Dabei hüpft ihr nicht nur durch die Gegend, sondern könnt auch schwimmen.

Das simple Spielprinzip rückt hierbei aber eher in den Hintergrund, Star des Platformers ist die dichte, düstere Atmosphäre, die bei euch garantiert für Gänsehaut sorgen wird.

Pro/Contra: Inside ist ein echtes Atmosphäre-Monster mit fantastischen List- und Schatteneffekten sowie grandiosem Soundtrack. Einige Rätsel wiederholen sich zwar, doch das fällt kaum ins Gewicht. Ein echtes Must Play, wenn ihr auf schaurige Spielerfahrungen steht.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr euch Inside herunterladen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!