ESRB will Lootboxen in Spielen deutlicher kennzeichnen

Ingame-Käufe werden kenntlicher gemacht: Lootboxen sind und bleiben ein heiß diskutiertes Thema. Zählen sie zum Glücksspiel oder nicht? Ist es problematisch, dass solche Kisten mit Zufalls-Items in Spielen gekauft werden können? Die Debatte geht immer weiter. Das ESRB, das nordamerikanische Pendant zur USK, kündigte jetzt eine spezielle Kennzeichnung für alle Titel an, in denen Spieler Lootboxen kaufen können.

In der Beschreibung heißt es:

""In-Game Purchases (einschließlich zufälliger Gegenstände) werden allen Spielen zugewiesen, die Einkäufe mit zufälligen Elementen umfassen, einschließlich Beutekisten, Gacha-Spielen, Gegenstands- oder Kartenpaketen, Glücksrädern, Schatztruhen und mehr. Spiele mit dem Hinweis "In-Game Purchases"(einschließlich zufälliger Artikel) können auch andere nicht zufällig bezahlte Elemente enthalten.""

0 0 Mehr zum Thema Rocket League verabschiedet sich von Lootboxen

Interessant hier ist, dass der Hinweis nicht direkt Lootboxen betrifft, sondern Ingame-Käufe allgemein behandelt. Und das hat laut ESRB-Präsidentin Patricia Vance einen ganz bestimmten Grund. Laut ihr können die meisten Eltern nichts mit dem Begriff "Lootboxen" anfangen. Und selbst diejenigen, die angeben, diesen Begriff zu kennen, wissen oft nicht, was darunter tatsächlich zu verstehen ist. Deswegen musste eine allgemeinere Bezeichnung her.

Wie sieht es mit der USK aus?

Thema Lootbox ist in Deutschland noch offen: Die USK erklärte auf der offiziellen Website, dass die Debatte rund um Lootboxen kein reines Thema des Jugendschutzes sei, sondern auch etwas, das sich der Verbraucherschutz näher ansehen muss. Die USK meinte aber auch, dass Beratungen stattfinden, wie das Thema Lootboxen in Zukunft "jugendschutzpraktisch" in die Arbeit mit einfließen kann.

Momentan wird noch nicht explizit darauf hingewiesen, wenn ein Spiel den Kauf von Lootboxen oder Ingame-Items ermöglicht. Die USK rät den Eltern, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und darauf zu achten, was der Nachwuchs spielt.

Wir haben bei der USK nach einem Statement gefragt, ob man ein ähnliches System wie die ESRB plant und Spiele mit Lootboxen in Zukunft deutlicher kennzeichnen will. Sobald wir eine Aussage von der USK haben, werden wir den Artikel aktualisieren.

Haltet ihr eine solche Kennzeichnung für nötig?