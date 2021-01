Auf dem offiziellen PlayStation Blog hat Sony das letzte Jahr Revue passieren lassen und verrät uns, welche PlayStation Titel in 2020 am meisten heruntergeladen wurden. Dabei unterscheidet das Unternehmen zwischen den PS5-, PS4- und PSVR-Downloads und vergleicht dabei Nordamerika mit Europa.

Call of Duty: Black Ops Cold War an der Spitze

Die häufigsten PS5-Downloads im Überblick:

USA/Kanada Europa 1. Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War 2. Marvel's Spider-Man: Miles Morales Marvel's Spider-Man: Miles Morales 3. Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Valhalla 4. NBA 2K21 Next Generation FIFA 21 5. Demon's Souls Demon's Souls 6. Madden NFL 21 Watch Dogs: Legion 7. FIFA 21 Immortals Fenyx Rising 8. Sackboy: A Big Adventure NBA 2K21 Next Generation 9. Immortals Fenyx Rising Sackboy: A Big Adventure 10. Watch Dogs: Legion Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Bei dem Ranking erwarten uns keine großen Überraschungen. Call of Duty: Black Ops Cold War konnte sich in sowohl in Europa als auch in Nordamerika gegenüber PS-exklusiven Titeln wie Marvel's Spider-Man durchsetzen. Auf Platz 3 befindet sich auf beiden Kontinenten das Wikinger-Abenteuer Assassin's Creed Valhalla.

Ab Platz 4 wird deutlich, welche Sportarten bei den jeweiligen Kontinenten beliebt sind: Während in Nordamerika NBA 2K21 ein Verkaufshit war, dominiert in Europa FIFA 21 das Basketballsportspiel.

Europa überrascht auf PS4

Die häufigsten PS4-Downloads im Überblick:

USA/Kanada Europa 1. Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 2. Grand Theft Auto V FIFA 20 3. Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V 4. Minecraft Call of Duty: Modern Warfare 5. Ghost of Tsushima Call of Duty: Black Ops Cold War 6. The Last of Us Part II Minecraft 7. NBA 2K21 NBA 2K20 8. NBA 2K20 The Last of Us Part 2 9. Final Fantasy VII Remake The Witcher 3: Wild Hunt 10. Madden NFL 21 Red Dead Redemption 2

Die einzige Überraschung findet sich in dem Ranking der PS4-Titel für Europa. Während in Nordamerika Titel wie Ghost of Tsushima und The Last of Us Part 2 im Mittelfeld angesiedelt sind, schafft es The Last of Us Part II in Europa nur auf Platz 8.

Ghost of Tsushima fehlt sogar komplett und muss sich Titeln wie The Witcher 3: Wild Hunt und Red Dead Redemption 2 geschlagen geben.

Auch das Final Fantasy VII Remake kommt schlecht weg: In Nordamerika landet der Titel nur auf Platz 9, in Europa wird der Titel ebenfalls nicht aufgelistet.

PSVR & Gratis-Spiele erhalten ebenfalls Ranking

Die häufigsten PSVR-Downloads im Überblick:

USA/Kanada Europa 1. Beat Saber Beat Saber 2. Job Simulator Job Simulator 3. Superhot VR Blood & Truth 4. The Walking Dead: Saints & Sinners Superhot VR 5. Gorn The Walking Dead: Saints & Sinners 6. Creed: Rise to Glory Creed: Rise to Glory 7. Arizona Sunshine Astro Bot Rescue Mission 8. Vader Immortal: A Star Wars VR Series Gorn 9. Astro Bot Rescue Mission Vader Immortal: A Star Wars VR Series 10. Marvel's Iron Man VR Arizona Sunshine

Die Liste an Spielen, die am meisten für PSVR heruntergeladen wurden, werden vor allem von Beat Saber und Job Simulator dominiert. Abgesehen davon ähneln sich die Listen aus Nordamerika und Europa stark und unterscheiden sich nur in den Titeln Blood & Truth und Marvel's Iron Man VR.

Die häufigsten kostenlosen PS-Downloads im Überblick:

USA/Kanada Europa 1. Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone 2. Rocket League Rocket League 3. Fortnite Fortnite 4. Apex Legends Apex Legends 5. Rogue Company Hyper Scape 6. Hyper Scape Genshin Impact 7. Genshin Impact Rogue Company 8. Destiny 2 Brawlhalla 9. Brawlhalla Destiny 2 10. Dragon Ball Xenoverse 2 Lite eFootball PES 2020 Lite

Bei den kostenlosen Titeln sieht das Ranking fast gleich aus: Auf den Plätzen 1-4 finden sich dieselben Spiele wie Call of Duty: Warzone und Rocket League für beide Kontinente, die Plätze 5-9 mit Titeln wie Hyper Scape, Genshin Impact und Rogue Company unterscheiden sich nur in ihrer Platzierung zwischen Nordamerika und Europa.

Nur der 10. Platz unterschiedet sich in der Lite-Version: Während Nordamerika sich lieber in Dragon Ball Xenoverse 2 Lite mit Son Goku auf Abenteuer begibt, rollt der Ball in Europa mit eFootball PES 2020 Lite.

Bedenkt: Das Ranking steht in keinem Zusammenhang mit den Verkaufszahlen, da die Titel sowohl digital, als auch physisch zum Verkauf stehen. Werden die physischen Verkäufe mitberücksichtigt, könnten sich andere Rankings ergeben.

Hielt die Liste Überraschungen für euch bereit?