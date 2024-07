Once Human auf PS5 - So steht es um den Release einer PlayStation-Fassung des Koop-Abenteuers

Kommt Once Human auch für PS5?

Once Human legte einen Senkrechtstart hin und gehört aktuell (Stand 14. Juli 2024) mit über 150.000 aktiven Spieler*innen zu einem der meistgespielten Titel auf Steam und muss sich aktuell nur Dauerbrennern wie Counter Strike 2 und Hits wie Elden Ring geschlagen geben. Viele Menschen fragen sich deshalb natürlich, ob das kostenlose Koop-Survival-Abenteuer auch für die Konsolen, also für die PS5 und Xbox Series X/S, geplant ist.

Once Human für PS5 und Xbox Series X/S? Das sagt der Entwickler zu einer möglichen Konsolenversion

Auf Twitter beziehungsweise X haben sich die Entwickler auf die Frage eines Fans hin bereits zu möglichen Konsolenumsetzungen geäußert.

Hallo! Wir werden sorgfältig entscheiden, ob wir das Spiel auf der Konsole veröffentlichen, basierend auf den Tests und dem Feedback der Spieler*innen, was einige Zeit dauern wird. Wenn es ein Update gibt, werden wir es auf unseren Social Media-Kanälen veröffentlichen, also bleibt auf dem Laufenden!

Kurzum: Eine Umsetzung von Once Human auf PS5 und Xbox Series X/S ist nicht ausgeschlossen, jedoch müsst ihr hier wohl oder übel geduldig sein, da die Macher zunächst genügend Feedback von der PC-Community sammeln wollen und daraufhin entscheiden, ob sich Konsolenversionen lohnen würden oder eben nicht.

Sollten sich hier Neuigkeiten ergeben, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren!

Once Human ist ab sofort auf PC via Steam verfügbar. Versionen für iOS und Android sind ebenfalls geplant.

Wichtige Info: Once Human ist kostenlos und setzt zur Refinanzierung auf einen Ingame-Shop.

In Once Human schlüpft ihr in die Rolle eines Verbliebenen schlüpft, der sich in einer albtraumhaften Umgebung voller kosmischen Horrors behaupten muss. Dabei kämpft ihr nicht nur gegen Monster, sondern sammelt auch Ressourcen und erkundet die Spielwelt.

Wie sieht es bei euch aus? Zockt ihr Once Human auf dem PC, und falls ja: Was ist eure bisherige Meinung zu dem Titel?