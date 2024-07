Genshin Impact: Alle Codes für Gratis-Belohnungen im Juli 2024

Für Genshin Impact gibt es in regelmäßigen Abständen Promo-Codes, die allerdings nur eine begrenzte Zeit gültig sind.

Wie nahezu alle Free2Play-Titel versucht euch auch das Action-Rollenspiel Genshin Impact mit Mikrotransaktionen das Geld aus der Tasche zu ziehen, um beispielsweise euren Fortschritt zu beschleunigen oder weitere Charaktere freizuschalten, die sich allerdings zu großen Teilen hinter dem integrierten Gacha-System verbergen.

Wer allerdings die Augen aufhält, kann in jedem Monat auch eine ganze Menge kostenloser Belohnungen abstauben. Beispielsweise über Promo-Codes, die ihr einlösen könnt, um etwa bestimmte Mengen an Mora oder Urgestein zu bekommen. In unserer Liste findet ihr alle aktuell gültigen Codes für Genshin Impact.

Promo-Codes für Genshin Impact (Juli 2024)

NGQR1H5QCK82 – 10.000 Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz, 5x Gebratene Bandnudeln mit Fisch, 5x Kalte Geflügelhäppchen

– 10.000 Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz, 5x Gebratene Bandnudeln mit Fisch, 5x Kalte Geflügelhäppchen SPAC2S34Y5P9 – 10.000 Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz, 5x Gebratene Bandnudeln mit Fisch, 5x Kalte Geflügelhäppchen

– 10.000 Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz, 5x Gebratene Bandnudeln mit Fisch, 5x Kalte Geflügelhäppchen BCPCGY9HGB3H – 10.000 Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz, 5x Gebratene Bandnudeln mit Fisch, 5x Kalte Geflügelhäppchen

– 10.000 Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz, 5x Gebratene Bandnudeln mit Fisch, 5x Kalte Geflügelhäppchen BZPU67488O5V – 10.000 Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz, 5x Gebratene Bandnudeln mit Fisch, 5x Kalte Geflügelhäppchen

– 10.000 Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz, 5x Gebratene Bandnudeln mit Fisch, 5x Kalte Geflügelhäppchen LUURRWZ23243 – 10.000 Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz, 5x Gebratene Bandnudeln mit Fisch, 5x Kalte Geflügelhäppchen

– 10.000 Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz, 5x Gebratene Bandnudeln mit Fisch, 5x Kalte Geflügelhäppchen QRUWF1BV2P33 – 3x Lumitoile, 10.000x Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz

– 3x Lumitoile, 10.000x Mora, 10x Eines Helden Weisheit, 5x Mystisches Verstärkungserz FBJCMYSXCBT5 – 60x Urgestein, 5x Eines Abenteurers Worte

– 60x Urgestein, 5x Eines Abenteurers Worte GENSHINGIFT – 50x Urgestein, 3x Eines Helden Weisheit (Hinweis: Code funktioniert in regelmäßigen Abständen)

Außerdem gibt es aktuell noch eine Handvoll 4.8 Livestream-Codes

YS2WHUHFNQ5M – 100x Urgestein, 10x Mystisches Verstärkungserz

– 100x Urgestein, 10x Mystisches Verstärkungserz 5TJWHDHX7R59 – 100x Urgestein, 5x Eines Helden Weisheit

– 100x Urgestein, 5x Eines Helden Weisheit PTKXYUGW7R6D – 100x Urgestein, 5.000 Mora

4:58 Genshin Impact: Trailer bereitet euch aufs große Update 1.5 vor

So könnt ihr Genshin Impact-Codes einlösen

Die Promo-Codes im Spiel einzulösen ist in wenigen Schritten erledigt. Wir verraten euch, was ihr tun müsst:

Navigiert im Spiel auf "Einstellungen" Wählt die Option "Konto" aus Klickt im rechten Bereich auf "Code einlösen" Gebt jetzt den Code ein und bestätigt mit einem Druck auf "Einlösen"

Alternativ könnt ihr Codes auch in einem Internet-Browser einlösen. Loggt euch auf der Genshin Impact-Website ein und navigiert auf diese Seite, um die Promo-Codes einzugeben.

Disclaimer: Gacha-System Obwohl Genshin Impact Free2Play ist, steht es wegen seines integrierten Gacha-Systems in der Kritik. Viele der besseren Charaktere und Waffen im Spiel verstecken sich hinter dem Zufallssystem, bei dem Belohnungen gezogen werden. Chancen auf einen guten sogenannten "Pull" sind aber äußerst gering und kostenlos erspielbare Währung begrenzt, weswegen die Versuchung groß sein kann, schon früh im Spiel größere Mengen an Echtgeld auszugeben.

Genshin Impact ist seit Ende September 2020 für die PlayStation-Konsolen, iOS- und Android-Geräte sowie den PC erhältlich.