Als begeisterte Brettspielerin habe ich schon viele Tabletops getestet - ein taktisches Meisterwerk und Kennerspiel ist mein absoluter Favorit!

Ich liebe Everdell einfach und egal wie oft ich es spiele, dieses süße Brettspiel wird einfach nie langweilig!

Meine Euphorie für Brettspiele begann tatsächlich erst vor etwa zwei Jahren, in denen ich aber mittlerweile eine breit gefächerte Vielfalt an Tabletops kennen und lieben gelernt habe. Doch wenn ich eine Top10 Liste mit meinen absoluten Favoriten schreiben müsste, dann wäre Everdell ganz oben mit dabei! Es vereint ein wunderschönes Wald-Setting mit niedlichen Bewohnern und einer taktisch anspruchsvollen Spielmechanik.

Und das Beste? Ihr könnt euch mein Lieblingsspiel aktuell zu einem unwiderstehlichen Schnäppchenpreis bei Amazon sichern!

Die zuckersüße Wald-Welt von Everdell - so wird gespielt

Der Einstieg in dieses charmante Tabletop-Spiel gelingt spielend leicht. Selbst wenn euch Begriffe wie „Deckbuilding“ oder „Worker Placement“ bislang fremd sind, werdet ihr euch dank der anfängerfreundlichen Anleitung schnell zurechtfinden. Ziel des Spiels ist es, nach und nach eure eigene kleine Stadt mit putzigen Tierbewohnern und liebevoll gestalteten Gebäuden zum Leben zu erwecken.

In der Box findet ihr einen coolen Baum zum zusammen stecken, sowie wunderschön illustrierte Spielkarten!

Damit eure Stadt wachsen kann, benötigt ihr natürlich Ressourcen – denn ohne Vorräte lassen sich die Karten mit neuen Bewohnern oder Bauwerken nicht ausspielen. Je wertvoller eine Karte, desto mehr Material müsst ihr investieren. Eure flauschigen Waldbewohner, die euch als Arbeiter zur Seite stehen, helfen euch dabei. Schickt sie zum Beispiel auf das Harz-Feld, um euch diese Ressource zu sichern – ganz einfach!

Zum Spielumfang gehören wunderschön illustrierte Karten, niedliche Spielfiguren in Tierform, fantasievolle Materialien und weitere liebevolle Details, die das Spiel zu einem echten Hingucker machen.

Lasst euch jedoch nicht von der süßen Optik täuschen – strategisches Denken ist hier durchaus gefragt. Selbst erfahrene Spieler werden von den taktischen Möglichkeiten überrascht sein. Die Anzahl eurer Spielzüge ist durch die vier Jahreszeiten limitiert, die das Spiel in Runden einteilen. Und pro Jahreszeit könnt ihr eure Figuren nur einmal einsetzen. Sind all eure Arbeiter im Einsatz, wird es knifflig, an neue Ressourcen zu kommen!

Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue geflasht davon, wie viel Mühe und Liebe der Pegasus Spiele Verlag in Entwicklung der Brettspiele steckt!

Am Ende entscheidet die Gesamtzahl eurer Siegpunkte über den Spielsieg. Diese sammelt ihr auf verschiedenen Wegen – hauptsächlich durch eure Stadt, die ihr im Laufe der Partie aufbaut. Hochwertige Karten bringen viele Punkte, und einige Charaktere oder Bauwerke sorgen zusätzlich für spezielle Boni. Manchmal lohnen sich auch bestimmte Kombinationen, wie zum Beispiel das Maus-Pärchen – das nicht nur Extrapunkte einbringt, sondern auch gemeinsam nur einen Platz in eurer Stadt einnimmt.

Noch mehr Spielspaß dank atemberaubender Erweiterungen!

Ich selbst besitze mittlerweile alle Erweiterungen und ich sage euch: sie machen alle absolut viel Spaß!

Everdell verzaubert bereits in seiner Grundversion mit einem raffinierten Mix aus taktischem Tiefgang und märchenhafter Gestaltung. Doch wer noch tiefer in die Welt des Tals eintauchen möchte, kann das Spiel durch zahlreiche Erweiterungen bereichern – jede davon bringt frische Impulse, neue Kartenarten und spannende Mechanismen, die nicht nur für Abwechslung sorgen, sondern auch die strategische Tiefe deutlich erweitern. Einige dieser Erweiterungen sind aktuell sogar reduziert erhältlich!

Mistwood : In den Schatten des Waldes lauert eine neue Bedrohung! Mit dieser Erweiterung kommt ein cleverer Solo-Gegner ins Spiel, begleitet von einem kooperativen Modus für zwei Personen. Neue Kartenvarianten und Herausforderungen fordern euch bei jeder Partie aufs Neue heraus.

: In den Schatten des Waldes lauert eine neue Bedrohung! Mit dieser Erweiterung kommt ins Spiel, begleitet von einem Neue Kartenvarianten und Herausforderungen fordern euch bei jeder Partie aufs Neue heraus. Pearlbrook : Willkommen unter der Wasseroberfläche! Pearlbrook führt eine fünfte Ressource – schimmernde Perlen – ein und ergänzt das Spiel um faszinierende Wasserwesen, exotische Gebäude und majestätische Wunder, die euren Bauplänen ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

: Willkommen unter der Wasseroberfläche! Pearlbrook führt eine – schimmernde Perlen – ein und ergänzt das Spiel um exotische Gebäude und majestätische Wunder, die euren Bauplänen ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Bellfaire : Ein Fest für Everdell! Bellfaire erweitert das Spielbrett um einen bunten Markt und bringt modulare Elemente wie neue Ereignisse und spezielle Endspielboni ins Spiel – ideal, um Everdell immer wieder neu zu entdecken.

: Ein Fest für Everdell! Bellfaire erweitert das Spielbrett um einen und bringt modulare Elemente wie neue Ereignisse und ins Spiel – ideal, um Everdell immer wieder neu zu entdecken. Spirecrest : Hoch hinaus geht es mit Spirecrest! Diese Erweiterung entführt euch in die geheimnisvollen Berge jenseits des Tals. Dort erwarten euch unberechenbare Wetterbedingungen, herausfordernde Missionen und riesige Tiere, die euch als besondere Arbeiter zur Seite stehen.

: Hoch hinaus geht es mit Spirecrest! Diese Erweiterung entführt euch in die geheimnisvollen Berge jenseits des Tals. Dort erwarten euch herausfordernde Missionen und riesige Tiere, die euch als besondere Arbeiter zur Seite stehen. Newleaf: Der Bahnhof hält in Everdell! Mit Newleaf treffen zahlreiche neue Besucher ein, darunter flinke Fledermäuse und weitere originelle Tierarten, die eurer Stadt neues Leben einhauchen. Neue Spielsysteme sorgen für frischen Wind am Spieltisch – Abwechslung garantiert!