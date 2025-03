Exklusiv bei Amazon: Dieses Herr der Ringe-LEGO-Set verkörpert das ultimative Böse und hat jetzt einen neuen Tiefpreis!

Natürlich liegt dem Barad-dûr-Set auch eine LEGO-Minifigur von Sauron bei.

Wenn eines niemals sterben wird, dann ist es meine Liebe für die Herr der Ringe Filme. Seit ich die Filme mit sechs Jahren das erste Mal geschaut habe bis zum heutigen Tag, mehr als 20 Jahre später. Denn die Fantasy-Verfilmung hat in all dieser Zeit nichts von ihrer Strahlkraft und ihrer Wucht verloren.

Und hätte es in meiner Kindheit dieses LEGO-Set gegeben, in dem ihr Saurons finsteren Turm aus knapp 5.500 Teilen selbst zusammen bauen könnt, ich hätte als mein Erspartes zusammengekratzt, um mir das Ding ins Kinderzimmer stellen zu können. Und ihr könnt es jetzt so günstig wie noch nie bei den Amazon Frühlingsangeboten abstauben.

Knapp 5.500 Teile, zehn Minifiguren und sogar eine Beleuchtung

Der Turm des finsteren Herrschers nimmt ordentlich Platz ein.

Mit dem Barad-dûr aus LEGO-Steinen könnt ihr einiges an Zeit verbringen: Die 5471 Teile werden euch über mehrere Stunden hinweg beschäftigt halten, doch mit dem Aufbau ist der Spaß noch lange nicht vorbei: Auf den insgesamt fünf Stockwerken könnt ihr zahlreiche Easter Eggs und Schauplätze finden, die euch aus den Filmen bekannt vorkommen dürften. Zum Beispiel einen Thronsaal inklusive Palantír, oder eine Waffenschmiede, in der die Ork neue Waffen zusammenbauen.

Auch die Minifiguren machen in meinen Augen ordentlich was her. Neben Sauron selbst und Saurons Mund sind auch Frodo, Sam, Gollum und fünf Orks enthalten. Man merkt den Figuren die Details an, die sie wirklich perfekt auf den Film zuschneiden. Allen Voran der Frodo-Figur, deren Gesichtsausdruck durchaus mit der Performance von Elijah Wood mithalten kann.

Außerdem ist dieses Set eines der wenigen, welches eine LED-Beleuchtung hat. Die steckt natürlich im großen Auge auf der Spitze des Turms.

Euren finsteren Turm könnt ihr mit lauter Figuren aus dem Film bevölkern.

So günstig wie noch nie: Sichert euch jetzt das LEGO-Set zum Herr der Ringe auf Amazon!

Für das wirklich gigantische Barad-dûr-Set, das beachtliche 83cm hoch ist, musstet ihr bisher immer mehr als 400 Euro ausgeben. Jetzt liegt der Preis zum ersten Mal unter der magischen Grenze von 400€ ihr macht also ein echtes Schnäppchen: Günstiger war das Set noch nie und niemand außer Amazon hat es derzeit so günstig. Außerdem handelt es sich bei dem Set um ein Amazon exklusives LEGO-Set, das bedeutet, dass das Set nur von Amazon und einigen wenigen anderen Shops vertrieben werden darf.