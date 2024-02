F1 24 Release rückt näher: Rennspiel von EA Sports jetzt für PS5, PS4 & Xbox vorbestellen

Die Formel-1-Simulation EA Sports FC 24 kommt Ende Mai auf PS5, PS4, Xbox und PC.

Electronic Arts hat den Release-Termin für F1 24 bekannt gegeben: Die Rennsimulation soll euch am 31. Mai in die neue Formel-1-Saison starten lassen. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits vorbestellen und euch den Preorder-Bonus sichern. Die physischen Versionen für PS5, PS4, Xbox Series X und Xbox One kosten wie üblich 79,99€, die nur als Download-Code erhältliche PC-Version 69,99€:

Neben der Standard-Version soll es übrigens auch eine teurere Champions Edition geben, mit der ihr zum Preis von 99,99€ eine ganze Reihe von zusätzlichen Ingame-Inhalten, 18.000 Einheiten der Ingame-Währung PitCoin und drei Tage früheren Zugang zum Spiel bekommt. Diese Version könnt ihr bislang allerdings nicht physisch, sondern nur digital vorbestellen, beispielsweise im Xbox Store:

Was ist der Preorder-Bonus?

Als Vorbesteller-Bonus bekommt ihr 5.000 PitCoins sowie das F1 World Starter-Pack, das wiederum 10.000 Cash und verschiedene Ingame-Ressourcen für den F1 World-Modus liefern soll. Der in F1 23 eingeführte Modus lässt euch an Herausforderungen und Events teilnehmen und euer eigenes Team aufbauen.

Was wird EA Sports F1 24 bieten?

0:33 F1 24: Erster Teaser-Trailer und Release-Termin zur neuen Formel 1-Simulation

Bislang gibt es noch kaum Infos dazu, was F1 24 neu und anders machen wird als sein Vorgänger. Der kurze Trailer, den EA Sports zusammen mit dem Release-Termin veröffentlicht hat, ist nämlich das Einzige, was bislang vom Spiel zu sehen war. Eine ausführliche Ankündigung soll es erst im April und somit gut einem Monat vor Veröffentlichung des Spiels geben.

Bis dahin können wir nur vermuten, dass auch F1 24 wie schon F1 23 wieder eine authentisch wirkende und trotzdem noch einigermaßen einsteigerfreundliche Rennsimulation wird, die nicht zuletzt durch ihre Vielfalt an verschiedenen Solo- und Multiplayer-Modi lange motiviert.

Wir hoffen, dass auch diesmal vom Story-Modus bis zu Koop-Karriere alles dabei sein wird, was das Rennfahrerherz begehrt. Ziemlich sicher ist natürlich, dass ihr die neuen Daten und Inhalte der aktuellen Formel-1-Saison bekommen werdet.

