Diese Fallout 4-Quest könnt ihr super leicht übersehen - ist aber richtig cool, führt euch auf ein U-Boot

Bei diesem mehr oder weniger fröhlichen Gesellen handelt es sich um Kapitän Zao vom U-Boot Yangtze. Wer er ist und wie ihr ihn treffen könnt, erzählen wir euch hier.

Das Ödland von Fallout 4 ist riesig. Trotzdem hat das Entwicklungsteam es mit Quests, interessanten Charakteren und leicht überschaubaren Details gefüllt. Heute möchten wir das Rampenlicht auf eine bestimmte Quest mit dem Namen “Da gibt es Monster“ richten, die sich mit dem Großen Krieg auseinandersetzt.

So findet und startet ihr “Da gibt es Monster“

Um die Quest zu starten, müsst ihr euch in den Stadtteil Boston Harbor begeben. Zwischen dem Hotel Harbormaster und dem Schankhaus Shamrock solltet ihr einen Jungen mit dem Namen Donny Kowalsky finden. Wenn ihr mit ihm sprecht, erzählt er euch von einem Seeungeheuer und ihr startet die Quest “Da gibt es Monster“.

Donny Kowalsky ist leicht überschaubar. Zum Glück ruft er beim Anblick des U-Boots immer wieder aus, was die Suche nach ihm einfacher macht.

Wenn ihr dann durch das radioaktiv verseuchte Wasser schwimmt, müsstet ihr zum Schrott-Tanker gelangen und daneben das “Seeungeheuer“ finden, das eigentlich ein U-Boot mit dem Namen Yangtze ist. Darin findet ihr Kapitän Zao – ein Ghul, der vor dem Großen Krieg eine Mission für China erfüllt hat.

Weiterer Questverlauf, Kapitän Zao und die Moralität in “Da gibt es Monster“

Weil Kapitän Zao damals seine Mission erfüllen hat, möchte er zurück in sein Heimatland und benötigt dafür eure Unterstützung. Er benötigt dafür eine Dämpfungsspule und einen Gefechtskopf. Die Dämpfungsspule befindet sich in Saugus Ironworks im nördlich-zentralen Commonwealth, konkreter noch im Hochofen. Ihr solltet euch auf harte Kämpfe gegen die Geschmiedeten und deren Anführer Slag bereitmachen.

An den Gefechtskopf kommt ihr im U-Boot Yangtze selbst. Er ist im unteren Teil des U-Boots an einem Blindgänger befestigt. Auf dem Weg dahin werdet ihr Zaos Crew begegnen, die allesamt zu wilden Ghulen verkommen sind. Sobald ihr die beiden Gegenstände habt, solltet ihr im Nebenraum von Kapitän Zao die Dämpfungsspule zuerst und erst danach den Gefechtskopf im Reaktorkern einsetzen – vorausgesetzt ihr wollt nicht mitsamt des gesamten U-Bootes explodieren.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Als Belohnung gibt es ein Funkfeuer. Das könnt ihr werfen und eine kleine strategische Atomrakete vom U-Boot aus starten, die am Standort des Funkfeuers explodiert. Was wie eine coole Belohnung klingt, zeigt spätestens jetzt den Grund für die Anwesenheit der Yangtze. Ein chinesisches, nukleares U-Boot an der Küste von Boston, hm…

Die Angelegenheit ist nicht einfach Schwarz und Weiß. Kapitän Zao konnte seine Mission zwar erfüllen, ist jedoch nie zurück in seine Heimat gekommen. Stattdessen waltet er ein Dasein als Ghul inmitten seiner wild gewordenen Crew. Weil die Besatzungsmitglieder noch leben, zeigt uns das, dass er es wahrscheinlich aufgrund seiner Einsamkeit dennoch nicht übers Herz bringen konnte, sich ihrer zu entledigen.

Davon abgesehen lässt der Zustand des U-Bootes auch mit den beiden Ersatzteilen zu wünschen übrig und uns daran zweifeln, ob er es jemals zurück nachhause schafft. In Kapitän Zao sehen wir also einen verzweifelten Charakter, der mit den Konsequenzen seiner Aktionen vor dem Großen Krieg konfrontiert wird – ein spannender Einblick in einen Teil von Fallouts Handlung, von dem wir gerne mehr hätten.

Welche ist eure Lieblingsquest in Fallout?