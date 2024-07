Bock auf Fallout London? Sichert euch jetzt noch schnell Fallout 4 im Steam Sale

Die GOTY-Edition könnt ihr euch gerade für einen guten Kurs schnappen.

Nachdem die umfangreiche Fallout 4-Mod im April aufgrund des lang ersehnten Updates für PS5 und Xbox Series X/S noch auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, steht die Veröffentlichung von Fallout: London jetzt kurz bevor.

Um die Mod auf PC zu zocken, benötigt ihr jedoch zunächst einmal das Hauptspiel – und zwar nicht die Standard-Edition, sondern die Fallout 4: Game of the Year Edition, die auch alle DLCs beinhaltet. Habt ihr die noch nicht in eurer Steam- oder GOG-Bibliothek, dann gibt's jetzt eine super Nachricht. Die GOTY-Edition ist nämlich gerade im Sale, allerdings nur noch für kurze Zeit.

Fallout 4-Sale: Alle Preise und Inhalte

Was kostet die benötigte GOTY-Edition von Fallout 4? 15,99 Euro statt 39,99 Euro (60% Rabatt)

15,99 Euro statt 39,99 Euro (60% Rabatt) Wann endet das Angebot auf Steam? Am 11. Juli um 19 Uhr

Am 11. Juli um 19 Uhr Wann endet das Angebot auf GOG? Am 11. Juli um 9 Uhr

Seid ihr generell an Fallout 4 interessiert und wollt nur das Hauptspiel zocken, könnt ihr euch die Standard-Edition aktuell für 7,99 Euro auf Steam sichern (statt 19,99 Euro). Für PlayStation gilt bis zum 18. Juli übrigens das gleiche Angebot. Wichtiger Hinweis aber: Die Fallout London-Mod gibt es nur für PC, nicht für die Konsolenversionen des Spiels.

Das steckt in der GOTY-Edition von Fallout 4: Die beiden Story-Erweiterungen Far Harbor und Nuka World, sowie die vier Content-Updates Automatron (neue Gegner und Gegenstände), Wasteland Workshop (Gegner zähmen), Contraptions Workshop (Siedlungsbau-Optionen) und Vault-Tec Workshop (Vaults bauen).

Im rund fünfminütigen Trailer könnt ihr euch ein Bild von Fallout: London machen:

4:33 Fallout: London - Trailer zeigt die zerstörte Metropole, Gegner, Kämpfe und noch viel mehr - Trailer zeigt die zerstörte Metropole, Gegner, Kämpfe und noch viel mehr

Fallout: London steht kurz vor Release

Nachdem Fallout: London im April verschoben wurde, sieht es jetzt ganz danach aus, als könnte es jederzeit losgehen. Team Folon, die Personen hinter der Mod, haben vor wenigen Tagen mehrere Builds zur Abnahme an GOG geschickt und sich kurz darauf in einem Statement gemeldet:

"Sobald sie (GOG) den Prozess der doppelten Überprüfung abgeschlossen haben, dass Fallout London und das Installationsprogramm auf allen unterstützten Rechnern funktioniert, sollten wir startklar sein." Team Folon via X

Mehr zum Thema Fallout: London fasziniert bereits Millionen von Rollenspielern von Peter Bathge

Das steckt hinter Fallout: London

Bei Fallout: London handelt es sich um eine sogenannte Total Conversion-Mod für Fallout 4, an deren Entstehungsprozess ca. 40 Personen beteiligt waren und die das gesamte Basisspiel auf den Kopf stellt.

Zwar bleibt das Gameplay von Fallout 4 grob bestehen, speziell was die Atmosphäre anbelangt, solltet ihr euch jedoch auf weit mehr Grusel und Endzeit-Stimmung gefasst machen und weniger auf Humor. Gestartet wird übrigens ganz frisch mit einem neuen Charakter. Einen ausführlichen Report zur Mod gibt's von GameStar-Kollege Peter. Wir haben euch den Artikel oben verlinkt.