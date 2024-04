Fallout 4: Next-Gen-Update für PS5 und Xbox kommt heute - mögliche Release-Uhrzeit und mehr im Live-Ticker

Fallout 4 bekommt ein großes Update für PS5, Xbox Series-Konsolen und PC spendiert.

07:30 Uhr Einige Infos zum großen Patch sind bereits bekannt (siehe unten), andere – wie die genaue Uhrzeit – dagegen noch nicht. Wir halten euch hier auf dem Laufenden und wünschen euch viel Spaß!

Bethesda macht Fallout 4 mit einem neuen Update fit für die aktuelle Konsolengeneration. Das nennt sich kurioserweise "Update für Next-Gen-Konsolen" und soll das 2015 erschienene Endzeit-RPG unter anderem technisch merkbar aufbrezeln.

Die Infos zum heutigen Fallout 4 'Next Gen-Patch' im Überblick

Release: 25. April 2024

25. April 2024 Uhrzeit: Noch nicht bekannt, möglicherweise um die Mittagszeit

Noch nicht bekannt, möglicherweise um die Mittagszeit Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Download-Größe: Noch nicht bekannt

Wie erwähnt kümmert sich das Update vor allem um die technische Seite des Spiels und passt es an die im Vergleich zu PS4 und Xbox One deutlich leistungsfähigeren aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S an. Bethesda hat in der offiziellen Ankündigung zum Update bereits einige Details und Verbesserungen verraten, die der Patch mitbringen wird:

Performance- und Qualitäts-Modus-Einstellungen

Framerate bis zu 60 fps

höhere Auflösung

Stabilitätsverbesserung und Fixes

PC-Optimierungen: Wer Fallout 4 auf dem Rechner spielt, darf sich über Unterstützung für Ultra-Widescreen-Bildschirme, Steam Deck-Support sowie diverse Bug Fixes freuen.

Neue Quest: Neben technischen Verbesserungen fügt das Update Fallout 4 aber auch eine inhaltliche Neuerung zu. Es wird nämlich eine komplett frische Quest geben, die "Echoes of the Past" heißt und in der ihr verhindern müsst, dass die Enklave im Nordosten der Karte eine Basis errichtet. Infos zur Länge der Quest gibt es allerdings noch nicht.

Fallout 4 ist ein postapokalyptisches Open-World-Rollenspiel. Es spielt ungefährt 200 Jahre nach einem großen Atomkrieg in dem Gebiet um das nahezu vernichtete Boston in Nordamerika an. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle des einzigen oder der einzigen Überlebenden des Schutzbunkers Vault 111, der oder die aus dem Kälteschlaf erwacht und in dem Ödland um das Überleben kämpfen muss.

Der Titel wird just zu der Zeit geupdatet, in der das Fallout-Universum aufgrund der auf Amazon Prime laufenden Serie einen großen Popularitätsschub bekommt. Angekündigt war das Update indes schon länger und sollte eigentlich bereits im letzten Jahr erscheinen. Nun ist es endlich soweit.