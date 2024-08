Fallout 4-Spieler möchte seine Powerrüstungen besichtigen, bekommt jedoch Schreck seines Lebens als eine lebendig wird und ihn plötzlich angreift

Wenn ihr den Fusionskern in euren Powerrüstungen drin lasst, könnten sie als nächstes hinter euch her sein.

Eine charmante Eigenschaft von Open-World-Spielen sind die unvorhersehbaren Ereignisse, die in der Logik der Welt jedoch komplett Sinn ergeben. Dazu gehört es auch, dass eine Powerrüstung in Fallout 4 "zum Leben erwachen" kann, um euch ans Leder zu gehen. Auf Reddit teilt ein User seine Geschichte – Jump Scare inklusive.

Angriffslustige Powerrüstung erwacht zum Leben

Reddit-User Yaseen-115 teilt ein Video, das ihn oder sie beim Betreten eines mehrstöckigen Lagers zeigt, das mit Powerrüstungen gefüllt ist. Gerade als Yaseen-115 die Treppen raufsteigen möchte, erwacht eine Powerrüstung scheinbar zum Leben und setzt zum Angriff an.

Wenn ihr schreckhaft unterwegs seid, dann solltet ihr euch davor in Acht nehmen, wenn eine der Rüstungen ab Sekunde 6 im Video plötzlich zu Schießen beginnt. Weil Fallout 4 kein Horrorspiel ist, wird das Ganze immerhin nicht mit lauter Musik oder weiteren Effekten begleitet. So sieht der Überraschungsangriff aus:

Wie ist das möglich?

Was nach einer Episode X-Factor: Das Unfassbare im Ödland klingt, ist eine gewöhnliche Funktion im Spiel. Ihr könnt eure Powerrüstungen aufstellen und schön herrichten – dabei solltet ihr jedoch sicherstellen, dass sich kein Fusionskern mehr in der Rüstung befindet.

NPCs können sonst einfach in die Powerrüstung schlüpfen und sie euch klauen oder euch eben damit angreifen. Das Ergebnis einer solchen Beuteaktion konntet ihr schon im Video sehen.

In manchen, noch selteneren Fällen können NPCs auch die Kontrolle über eure leeren Powerrüstungen übernehmen, wenn sie selbst einen Fusionskern im Inventar haben, was vor allem bei mächtigeren Feinden der Fall sein kann.

Deswegen können wir auch beim Video von Yaseen-115 beruhigen: Wahrscheinlich ist die Powerrüstung nicht plötzlich zum Leben erwacht, sondern ein Gunner-Kommandant hat es sich lediglich darin gemütlich gemacht.

Apropos Fallout 4 – Die Total-Conversion-Mod Fallout: London ist am 25. Juli erschienen und ihr könnt sie euch in diesem Release-Trailer etwas genauer anschauen:

3:06 Fallout London ist da und hier gibt's den Release-Trailer

Das sagt die Community zum Vorfall

Die Kommentare unter dem Reddit-Thread haben wie immer neben den richtigen Informationen die passenden Witze bereit. So verbinden mehrere User geschickt die Franchises von Five Nights At Freddy’s und Nachts im Museum.

Daraus entstehen dann Kombinationen wie “Five nights at museum“ von Less_Estimate_3617. Während in Five Nights At Freddy’s die gruseligen Animatronics plötzlich zum Leben erwachen, ist das auch das ganze Konzept der humorvollen Nachts im Museum-Filme.

Aber auch in den Kommentaren könnt ihr erfahren, dass hinter dem plötzlich Angriff ein vergessener Fusionskern stecken könnte. So unbekannt scheint das Wissen um die Powerrüstungen also nicht zu sein.

Musstet ihr ebenfalls schonmal etwas in Fallout auf die harte Tour lernen, so wie Yaseen-115 bei den vergessenen Fusionskernen in den Powerrüstungen?