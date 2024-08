Fallout 4-Spieler benutzt die Schnellreisefunktion, wird am Zielort jedoch direkt in die Luft gejagt

Die Open World von Fallout hat viel zu bieten wie unter anderem wütende Supermutanten, die euch ans Leder wollen. Darum: Vorsicht bei der Schnellreise.

Die Open World der Fallout-Spiele bietet viel Raum für Erkundungen, was die Reihe für viele Fans besonders macht. Die Offenheit der Welt kann aber auch durchaus für unvorhergesehene Herausforderungen sorgen, wie ein Reddit-User neulich an der eigenen Haut zu spüren bekommen hat.

Eine Schnellreise, die schnell zum Tod führt

Konkret geht es darum, dass der User Kay-San-TheNorthStar ein Video seiner missglückten Schnellreise in Fallout 4 auf Reddit teilt. Kaum hat Kay-San-TheNorthStar den Ladebildschirm verlassen, schon brüllt ein NPC übersetzt „Stell dich mir, du Feigling“ und jagt sich daraufhin in die Luft. Kay-San-TheNorthStar reißt er dabei unfreiwillig mit in den Tod. Das absurde Video könnt ihr euch hier anschauen:

Was erstmal inszeniert oder chaotisch wirkt, ist tatsächlich ein normales Element im Spiel und auf eine ganz einfache Ursache zurückzuführen. Auch wenn sie zahlreich und zum größten Teil auch sicher sind, sind manche Schnellreisepunkte ungünstig neben Gegner*innen platziert.

Wie auch der, an den sich Kay-San-TheNorthStar teleportiert hat. Dabei handelt es sich nämlich um West Roxbury Station, wo sich drei Supermutanten befinden, die tödliche Mini-Atombomben mit sich tragen. An so einem Supermutanten erliegt Kay-San-TheNorthStar schließlich auch im Video.

Falls ihr das Ödland von Fallout 4 in- und auswendig kennt, dann könnte die neue Total-Conversion-Mod Fallout: London etwas für euch sein:

3:06 Fallout London ist da und hier gibt's den Release-Trailer

Vorsicht bei der Schnellreise

Die Supermutanten an der West Roxbury Station haben schon viele Spieler*innen auf dem Gewissen. Das erfahren wir unter anderem durch Kommentare wie den von stinkstabber69420, wo er oder sie mindestens einmal pro Spieldurchlauf aus Versehen an die West Roxbury Station schnellreist, um von den Supermutanten in die Luft gejagt zu werden.

Deswegen empfehlen User wie vanguard02, eng bebaute Stadtgebiete wenn möglich als Schnellreiseziel zu vermeiden. Denn das Video von Kay-San-TheNorthStar zeigt nur einen von mehreren Zielorten, die für euch gefährlich werden könnten.

Das beweist einmal mehr, dass die Welt von Fallout 4 mit kleinen Details gefüllt ist, die euer Spielerlebnis nicht nur frustrierend machen können, sondern auch vielfältig und unterhaltsam.

Ist euch schonmal ein ähnlicher Überfall nach einer Schnellreise geschehen?