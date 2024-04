Fallout ist nichts für euch? Dann bingt jetzt eine der besten Fantasy-Serien der letzten Jahre!

Futter für die letzten kalten Tage vor dem Sommer: Schnappt euch jetzt Serienhits im Komplettpaket bei Amazon!

Mit der Veröffentlichung der Fallout-Serie auf Amazon ist das Franchise endlich wieder in aller Munde. Ich hatte mit dem Fallout-Universum bisher nicht viel am Hut und dementsprechend stößt die neue Serie bei mir auf wenig Gegenliebe.

Wenn es euch vielleicht so geht wie mir, dann macht euch keine Sorgen: Hier stelle ich euch zwei Serienalternativen vor, die es wert sind, von euch gebingt zu werden. Beide sind bereits abgeschlossen und ihr könnt euch also unbesorgt in die Welt stürzen. Denn mal ehrlich, es gibt nichts Schlimmeres als das ungeduldige Warten auf die nächste Staffel.

Supernatural: Versinkt in die Welt des Übernatürlichen mit 15 Staffeln

Die Serie von Eric Kripke hat seit ihrem Debüt im Jahr 2005 eine treue Fangemeinde gewonnen. Im Mittelpunkt stehen die Abenteuer der Brüder Sam und Dean Winchester, die als Jäger übernatürlicher Wesen durch die Lande ziehen. Ihr Ziel: die Welt vor dämonischen Bedrohungen zu schützen und die mysteriösen Umstände um den Tod ihrer Mutter und ihres Vaters aufzuklären.

Links sieht man Sam und rechts Dean.

Einer der faszinierendsten Aspekte von Supernatural ist die Vielfalt der übernatürlichen Wesen, mit denen es die Winchester-Brüder zu tun bekommen. Von klassischen Dämonen und Geistern bis hin zu mythologischen Kreaturen wie Vampiren, Werwölfen und sogar Engeln deckt die Serie ein breites Spektrum an Fabelwesen ab.

Im Mittelpunkt stehen jedoch die komplexen Beziehungen zwischen den Figuren, vor allem die Beziehung zwischen den Brüdern Sam und Dean. Ihre Reise ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, bei der man mit ihnen mitfiebert, mitlacht, mitweint und mitkämpft.

Diese Mischung aus Spannung, Humor und Drama muss jeder Serienfan gesehen haben!

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Supernatural ist die gelungene Mischung aus Spannung, Humor und Drama. Die Serie versteht es meisterhaft, gruselige Momente mit humorvollen Dialogen zu verbinden.

Die Winchester-Brüder sind bekannt für ihre sarkastischen Bemerkungen und ihren schwarzen Humor, der selbst in den düstersten Momenten ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Diese Mischung aus Spannung und Humor macht Supernatural zu einem wahren Vergnügen für alle, die gerne in eine fesselnde Geschichte eintauchen.

Die Beziehung zwischen den Winchester-Brüdern macht nicht nur Spaß, sondern man will auch immer wieder wissen, wie es weitergeht.

Eine der besten Fantasy-Serien aller Zeiten: Vikings

Die Serie folgt dem legendären Wikingerkrieger Ragnar Lothbrok und seinen Nachkommen auf ihrem Weg durch die Wirren des mittelalterlichen Europas. Ragnar, ein einfacher Bauer, träumt davon, mehr als nur ein Dorfbewohner zu sein. Er strebt danach, die Grenzen seines Lebens zu erweitern und sein Schicksal als großer Wikingerführer zu erfüllen.

Wen das noch nicht überzeugt hat, der sollte sich unbedingt das Intro der Serie ansehen:

Darüber hinaus bietet Vikings eine Vielzahl faszinierender Charaktere, von mutigen Kriegern über kluge Strategen bis hin zu hinterhältigen Intriganten. Jede Figur hat ihre eigene Geschichte und Motivation, und man fühlt sich schnell in ihre Welt hineingezogen. Ob ihr nun Ragnar bewundert, Lagerthas Stärke bestaunt oder Flokis unberechenbares Wesen faszinierend findet, es gibt für jeden etwas zu entdecken.

Was viele Serien meiner Meinung nach falsch machen, ist das Ende. Wenn ich nur an die letzte Staffel von Game of Thrones denke, bekomme ich schwitzige Hände. Vikings hingegen schafft es, trotz eines starken Wechsels der Hauptfiguren in der Mitte der Serie, dass man mit jeder einzelnen Figur mitfiebert und sich am Ende in Frieden von jedem Charakter verabschieden kann.

Ich habe mit jeder einzelnen Figur der Serie mitgefiebert und vielleicht auch die eine oder andere Träne vergossen.