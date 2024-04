Fallout Staffel 1: Ende erklärt und was es für die zweite Staffel der Amazon-Serie bedeutet

Das bedeutet das Finale der ersten Staffel der Fallout-Serie.

Die erste Staffel der Amazon Prime-Serie zu Fallout erzählt mehrere Storystränge parallel, die alle im Finale von Folge 8 zusammenlaufen. Hier werden jede Menge offener Fragen geklärt, aber auch bereits einiges für eine mögliche zweite Staffel anteast. Wir erklären das Ende und was es für die nächste Staffel bedeutet.

Achtung Spoiler! Wir spoilern hier das komplette Ende der ersten Staffel der Fallout-Serie! Lest also nur weiter, wenn ihr die Serie bereits beendet habt oder euch Spoiler nicht stören.

Das Ende von Fallout Staffel 1 erklärt

Das Final der ersten Staffel hat einige (diesmal nur sprichwörtliche) Bomben gezündet, die uns noch einmal eine neue Perspektive auf die Charaktere und Story geben. Lucy hat es hier endlich geschafft, ihren Vater Hank MacLean zu finden, der von Moldaver gefangen gehalten wird.

Hier erfahren wir auch, dass Moldaver ursprünglich vor über 200 Jahren die Technologie für Kalte Fusion – also theoretisch endlose, saubere Energie – erfunden hat, bevor Vault-Tech sie sich geschnappt hat. Genau diese Technologie steckt jetzt im Kopf des geflüchteten Enklave-Mitarbeiters Wilzig, den Lucy an Moldaver übergibt.

Um die Kalte Fusion allerdings zu aktivieren, braucht Moldaver einen Vault-Tec-Code. Das ist einer der Gründe, weshalb sie am Anfang der Story Vault 33 überfällt und Hank entführt. Sie hat allerdings auch noch einen zweiten Grund dafür: Hank ist nämlich dafür verantwortlich, dass ihre Heimatstadt Shady Sandy und damit die Hauptstadt der New California Republic-Fraktion (NCR) komplett zerstört wurde.

Damit ist Hank auch dafür verantwortlich, dass Lucys Mutter Rose zu dem wilden Ghul wurde, der während des Gespräches mit Moldaver am Tisch sitzt: Nachdem Rose nämlich herausgefunden hatte, dass es an der Oberfläche noch Leben gibt, war sie mit ihren Kindern aus Vault 33 nach Shady Sands geflohen.

Hank ist ihnen daraufhin gefolgt. Als Lucy sich weigerte, mit ihm zurückzukehren, hat er die Kinder zurück zu Vault 33 gebracht und Bomben auf Shady Sands abgeworfen.

Auch den Grund für sein Handeln erfahren wir hier: Hank handelt nämlich auf Anweisung von Vault-Tec. Tatsächlich wurde er nicht in einem Vault geboren, sondern war vor dem Krieg ein Vault-Tec-Mitarbeiter, der in Vault 31 kryonisch eingefroren war.

Da die NCR zu viel Macht und Größe erlangt hatte, hatte Vault-Tec sich entschlossen, sie auszulöschen. Das Ziel des Unternehmens ist es schließlich, die Oberfläche nur mit ihnen loyalen Personen zu bevölkern, sobald die Strahlung weit genug zurückgegangen ist.

Lucy wusste nichts davon, dass ihr Vater ein Vault-Tec-Mitarbeiter ist und die Geschicke von Vault 32 und 33 komplett von Vault 31 aus gesteuert werden.

Parallel zu dem Gespräch zwischen Moldaver und Lucy fällt dann auch noch die Stählerne Bruderschaft bei den Überresten der NCR ein, nachdem Maximus ihnen den Fundort von Wilzigs Kopf verraten hat, um Lucy zu retten.

Maximus befreit Lucys Vater, der sich daraufhin eine Powerrüstung schnappt. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung wird Maximus niedergeschlagen, bevor mit dem Ghul auch der letzte Hauptcharakter auftaucht.

Hier werden auch endlich seine Ziele enthüllt: Der Ghoul will nämlich von Hank wissen, wo seine Familie steckt. Es scheint also ganz so, als wären seine Frau und Tochter noch am Leben. Hank flieht allerdings ohne zu antworten und der Ghul und Lucy schließen sich zusammen, um ihm zu folgen und Antworten zu finden.

Als Maximus später wieder aufwacht, erlebt er noch mit, wie eine verletzte Moldaver die Technologie für Kalte Fusion aktiviert und damit die umliegenden Häuser mit Strom versorgt, ehe sie stirbt. Maximus wird unter der Annahme, dass er Moldaver getötet habe, als Ritter der Bruderschaft gefeiert und die Technologie für Kalte Fusion befindet sich jetzt in den Händen der Stählernen Bruderschaft.

Das bedeutet das Fallout-Finale 2 für Staffel 2

Offiziell ist die zweite Staffel der Fallout-Serie zwar noch nicht bestätigt, das Finale teast aber bereits einige Storylines für eine Fortsetzung an. So erhaschen wir hier kurz einen Blick auf die Stadt New Vegas, auf die wir Hank in den letzten Minuten des Finales zustolpern sehen.

Wer auch immer also die Drahtzieherinnen hinter den Handlungen von Hank und den anderen Vault-Tec-Mitarbeiter*innen sind, vermutlich finden wir sie hier. Da New Vegas schon im gleichnamigen Spieleableger von 2010 eine große Rolle spielte, könnten wir durchaus Charaktere daraus hier wieder treffen. Neben der NCR und Caesars Legion war beispielsweise auch Mr. House ein wichtiger Spieler.

Entsprechend dürften auch Lucy und der Ghul früher oder später in New Vegas landen. Etwas offener bleibt, wie es mit Maximus weitergeht. Theoretisch könnte er natürlich versuchen, Lucy zu folgen.

Nachdem Moldaver ihn vor ihrem Tod aber auch darauf hingewiesen hat, wie gefährlich unendliche Energie in den Händen der Bruderschaft ist, könnte er sich auch mit einer moralischen Frage konfrontiert sehen: Sollte die Bruderschaft diese Macht wirklich haben? Immerhin hat Maximus einen Großteil der ersten Staffel bereits erlebt, dass nicht alles in der Bruderschaft so ist, wie er es sich erhofft hatte.

Offen bleibt zuletzt auch, wie die Story der Vault 33-Bewohner*innen weitergeht. Besonders Lucys Bruder Norm befindet sich am Ende der ersten Staffel in einer prekären Situation: Er ist mit dem sprechenden Hirn von Bud Adkins und den kryo-konservierten Vault-Tec-Mitarbeiter*innen in Vault 31 eingeschlossen. Wir gehen aber nicht davon aus, dass das bereits das Ende seiner Story ist.

Was würdet ihr von einer zweiten Staffel der Fallout-Serie erwarten? Habt ihr noch offene Fragen nach dem Finale?