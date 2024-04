Lucy aus der Fallout-Serie: Welches Level hätte sie am Ende der Serie? Fans haben es ausgerechnet

Welches Level hätte Lucy aus der Serie wohl im Rollenspiel?

Die Fallout-Serie schafft es, mit tollen Kulissen, alten Songs und vielen kleinen Details an die Spiele von Bethesda zu erinnern. Selbst Anspielungen, welche die vierte Wand brechen und unser Gefühl beim Zocken widerspiegeln, haben es in die insgesamt acht Episoden geschafft.

Einen ganz wichtigen Punkt in einem jeden Rollenspiel konnte die Serie aber nicht abbilden. Nämlich den, wie es um die Charakter-Level von Lucy, Maximus und Co steht. Daher haben Fans der Serie kurzerhand zumindest schon einmal überlegt, welchen Rang die Bewohnerin aus Vault 33 haben könnte. Vorab: Das Endgame sollte Lucy auf dem errechneten Level eher noch nicht angehen.

Bethesda liefert Vorlage für Lucys Level

Zu Beginn jedes Fallout müssen wir natürlich erst einmal entscheiden, wie wir unsere Stats verteilen. Für welche sich Lucy entschieden hat, konnten wir vor wenigen Tagen durch ein Update von Fallout Shelter herausfinden. (via Kotaku)

Das Spin-Off, in dem wir eine Vault ausbauen müssen, wurde nämlich um einige Charaktere aus der Serie erweitert. Darunter auch Lucy, die mit folgenden Stats startet:

Stärke: 4

4 Wahrnehmung: 7

7 Ausdauer: 6

6 Charisma: 5

5 Intelligenz: 6

6 Beweglichkeit: 5

5 Glück: 7

Wichtige Grundlagen, um Lucys Level zu berechnen

Jetzt, wo zumindest schon einmal die Grundlagen für ihren Charakter vorhanden sind, kann es auch ans Leveln gehen. Das dachte sich zumindest auch X-User Many A True Nerd.

Seine grundlegende Annahme: Er geht davon aus, dass die Serie das gängige Fallout-Regelwerk nutzt. Lucy dementsprechend so auflevelt, als wäre sie ein Teil der Spiele (was sie in Shelter ja sogar ist). Konkret bedeutet das, für überstandene Kämpfe gibt's mehr XP als für abgeschlossene Quests – was mit Blick auf die Serie dafür spricht, dass sie generell eher langsam auflevelt.

Es wird zudem davon ausgegangen, dass Lucys Playthrough auf dem leichten Schwierigkeitsgrad angegangen wurde. Klares Indiz dafür: Maximus tötet den Zombiebär mit seiner kleinen Pistole einfach zu schnell. Lucy wird zudem im Survival-Mode gespielt, der unter anderem mehr Erfahrungspunkte bringt. Warum sollte sie auch sonst so hart um Wasser ringen und um ihr Überleben fürchten?

Ihr seht spätestens an dieser Stelle, dass die Berechung mit einem deutlichen Augenzwinkern zu verstehen ist.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Hier hat Lucy Erfahrungspunkte gesammelt

Doch an welchen Stellen der ersten Staffel hat die tapfere Lucy denn jetzt überhaupt XP gesammelt? Hier eine Auflistung:

An dieser Stelle übrigens eine kleine Spoiler-Warnung, da nachfolgend auf einzelne Plot-Points eingegangen wird.

Ihre (Haupt-)quests:

Verlasse die Vault

Filly erreichen

Witzig eskortieren

An dieser Stelle, so Many a True Nerd, verlässt Lucy vorübergehend und nach Verlust von Witzigs Kopf die Hauptquest und macht zunächst Nebenaufgaben:

Den Organhändlern entkommen (hier gibt's viel XP für die Kämpfe)

Vault 4

Den Abschluss bildet die Quest beim Observatorium.

Zusammengefasst hat Lucy 4 Haupt- und 2 Nebenquests erledigt und insgesamt kaum Erfahrungspunkte durch überstandene Kämpfe gesammelt.

Dieses Level hat Lucy am Ende von Episode 8 erreicht

Dass Lucy insgesamt kaum kämpft, wirkt sich daher auch recht negativ auf ihr Level aus, wo wir zu großen Auflösung kommen.



Lucy hat Level 8 erreicht!

"Selbst wenn man die Bonus-EP für den Überlebensmodus mit einbezieht, ist es schwer vorstellbar, dass sie auf der gesamten Reise mehr als 4.000 - 5.000 XP hat, mit wahrscheinlich zusätzlichen 1.000 für den Abschluss der Hauptquest. Damit wäre sie ungefähr auf Stufe 8, und ich glaube, ich bin da sehr großzügig."

Wenn man jetzt bedenkt, dass Lucys Reise erst gestartet ist, ist Level 8 aber gar nicht so übel und die Chancen stehen nach dem großen Erfolg der Serie gut, dass sie es auch noch ins Endgame beziehungsweise in Staffel 2 und 3 schafft.

Verglichen mit Lucy, welches Level sollten Maximus und der Ghul auf Grundlage der oberen Berechnung haben, was meint ihr?