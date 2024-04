Fallout-Serie: Der Ghul spricht in Episode 3 aus, was wir alle beim Spielen von Bethesda-Spielen denken

Der Ghul wird hervorragend von Walton Goggins gespielt.

Die Fallout-Serie hat vergangene Woche genau dort angeknüpft, wo The Last of Us im Vorjahr aufgehört hat. Gemeint sind natürlich richtig gute Videospiel-Umsetzungen, bei denen man von der ersten Sekunde an merkt, dass hier keine Kosten und Mühen gescheut wurden, um unsere liebsten Reihen zu verfilmen.

Sei es durch hochwertige Kulissen, einen stimmigen Soundtrack oder durch kleine liebevolle Details, die uns an Szenen aus den Spielen erinnern und die zu entdecken einfach nur Spaß macht. An Verweisen an Bethesdas Rollenspiele mangelt es der Amazon Prime-Serie wahrlich nicht und selbst der größte Fan wird beim ersten Schauen sicher einiges verpassen – wie zum Beispiel einen Satz von Ghul aus Episode 3, den wir alle nur zu gut nachvollziehen können.

Spoiler vorraus? Keine Sorge, wir gehen lediglich auf eine Szene zwischen Ghul und Lucy aus Episode 3 ein, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. Bis dahin solltet ihr die Serie aber besser schon gesehen haben.

Bethesda-Spiele und ihre Hauptquests

Um diese Szene geht's: In Episode 3 machen Lucy und Ghul eine recht unschöne Bekanntschaft mit einem Gulper, der den beiden Hauptfiguren nicht nur ihr wichtigstes Item klaut. Schlimmer noch, auch die Medizin von Ghul geht zu Bruch.

Lucy ist nach ihrer Folter verständlicherweise zemlich augebracht und pocht auf die Goldene Regel. © Amazon Prime

Während die Bewohnerin von Vault 33 ihm also nicht nur sagt, er möge doch bitte die Goldene Regel befolgen und sofort dem Kopf von Doktor Wilzig hinterherjagen, hat der ehemalige Schauspieler jetzt verständlicherweise ganz andere Pläne.

Und genau hier, bei Minute 35:09 von Episode 3, fällt der entscheidene Satz:

Das Ödland hat seine eigene Goldene Regel. Du wirst jedes verdammte Mal von irgendeiner Scheiße abgelenkt werden.

Ein Satz, den Bethesda-Fans fühlen

Was sind die ersten Dinge, die euch bei Rollenspielen von Bethesda in den Sinn kommen? Wir tippen einfach mal auf zahlreiche (witzige) Bugs zum Release, den Drang jedes noch so lumpige Item ins Inventar zu stecken, absurde Physik-Spielereien und vor allem eine Sache: Wirklich alles im Spiel zu erledigen, nur nicht die Hauptquest.

Ob in Starfield, The Elder Scrolls oder eben Fallout, alle Open World-Titel von Bethesda entfalten erst dann ihr wahres Potential, wenn man sich abseits der eher faden Hauptwege bewegt. Nur hier lauern die besten Quests, coole Fraktionen und ganz besondere Spielmomente.

Zwar soll eigentlich die Welt, oder wie in Fallout 4 das eigene entführte Baby gerettet werden, am Ende lassen wir uns jedoch meist von "irgendeiner Scheiße" ablenken, um es mit den Worten von Ghul zu sagen.

Habt ihr die Anspielung direkt mitbekommen und welche Verweise auf die Spiele sind euch noch aufgefallen?