Alle Fallout-RPGs im großen Spielzeit-Ranking: Welcher Singleplayer-Teil ist der kürzeste Teil, welcher der längste?

Unser Spielzeit-Ranking zeigt euch, wie viel Zeit ihr in den Spielen der Fallout-Reihe verbringen könnt.

Bethesdas Fallout-RPGs sind seit dem Start von Amazon Primes gleichnamiger TV-Serie und dank der kommenden zweiten Staffel wieder in aller Munde. Zeit, um uns mal anzuschauen, was die Singeplayer-Ableger der Endzeitrollenspiel-Reihe in Sachen Spielzeit zu bieten haben! Unser Ranking zeigt euch, welches Fallout-RPG die längste und welches die kürzeste Hauptstory bietet.

Hinweis: Die Angaben zur Spielzeit beruhen auf den Daten der Seite howlongtobeat.com, auf der Spieler*innen ihre Spielzeiten einreichen können. Daraus wird ein Durchschnittswert berechnet.

Alle Singleplayer-Fallout-RPGs nach ihrer Spielzeit geordnet

Im unteren Ranking beziehen wir uns lediglich auf die Spiellänge der jeweiligen Hauptgeschichte/Hauptquests der reinen Singleplayer-Ableger. Nebenaufgaben und Extras klammern wir aus. DLCs bzw. Story-Erweiterungen werden hier ebenfalls nicht berücksichtigt.

5. Fallout 1 - 16 Stunden, 30 Minuten

- 16 Stunden, 30 Minuten 4. Fallout 3 - 23 Stunden, 23 Minuten

- 23 Stunden, 23 Minuten 3. Fallout: New Vegas - 27 Stunden, 21 Minuten

- 27 Stunden, 21 Minuten 2. Fallout 4 - 28 Stunden, 24 Minuten

- 28 Stunden, 24 Minuten 1. Fallout 2 - 30 Stunden, 57 Minuten

Rein auf die Hauptquest bezogen schnappt sich also das ursprünglich 1998 veröffentlichte zweite Fallout den Platz auf dem Siegerträppchen, gefolgt von Fallout 4 aus dem Jahr 2015.

2:48 Fallout 4 - Offizieller Gameplay-Launch-Trailer - Offizieller Gameplay-Launch-Trailer

Autoplay

Wenn wir uns den Gesamtumfang anschauen, dann hat allerdings Teil 4 die Nase vorn: Wer hier alles erledigen will, ist 170 Stunden beschäftigt. Die durchschnittliche Spieldauer für Completionists beträgt bei Fallout 2 "nur" 84 Stunden.

Bethesdas Games as a Service-Ausflug Fallout 76 haben wir im Spielzeit-Ranking ausgeklammert, das Online-RPG bekommt aber dennoch eine Honorable Mention. Fans der Reihe haben nach zahlreichen kostenlosen Content-Updates unterm Strich hier nämlich am meisten zu tun.

Mehr zum Thema Endlich ein gutes Spiel: 3 Gründe, warum ihr Fallout 76 jetzt wieder zocken solltet von Linda Sprenger

Warum das anfangs stark kritisierte Online-Abenteuer mittlerweile definitiv einen Blick wert ist, erklären wir im oben verlinkten GamePro-Special.

Welches Fallout ist das beste?

Mehr zum Thema Die 6 besten Fallout-Spiele: Alle Rollenspiele im Ranking von Eleen Reinke

Aber wie immer gilt natürlich auch hier: Die Länge eines Spiels sagt nichts über dessen Qualität aus. Wenn ihr wissen wollt, welchen Ableger von Bethesdas Endzeit-Reihe die GamePro-Redaktion am besten findet, dann schaut doch gerne mal in unserem oben verlinkten Fallout-Ranking vorbei.

In welchem Fallout habt ihr die meiste Zeit verbracht?