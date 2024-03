Anime-Fans sind begeistert von der deutschen Synchro dieses Delicious in Dungeon-Charakters und bauen sie sogar in die englische Fassung ein

Marcille ist es etwas peinlich so gefeiert zu werden im Anime von Delicious in Dungeon. (Bild: Netflix)

Der Netflix-Anime Delicious in Dungeon hatte zum Anfang des Jahres eine erfolgreichen Start hingelegt. Die Serie konnte Zuschauer*innen und Fans der Manga-Reihe unter anderem mit den namensgebenden Dungeons und leckerem Essen aus Monsterfleisch überzeugen.

Jedoch ist nicht nur die gute Anime-Adaption, der Grund für die Beliebtheit der Serie. Auch die bunten und unterschiedlichen Figuren und deren Synchronstimmen – insbesondere die deutsche Vertonung der Elfenmagierin Marcille – haben es den Fans angetan.

Fans mischen Marcilles deutsche Stimme mit der englischen Vertonung der anderen Figuren

Mit dem Release der deutschen Synchronisation von Delicious in Dungeon wurden auch viele internationale Fans der Reihe auf die deutsche Umsetzung aufmerksam.

Das liegt vor allem an der Synchronstimme der Elfenmagierin Marcille, die von Zuschauer*innen als sehr enthusiastisch, sympathisch, witzig und als sehr ausdrucksstark beschrieben wird.

Ein Nutzer auf X/Twitter hat in einem kleinen Ausschnitt der Serie , Marcilles deutsche Stimme mit dem Rest der Figuren in der englischen Fassung eingebaut. Das Ergebnis postete er in den sozialen Medien. Wir haben euch den Beitrag unten verlinkt.

Die Reaktionen der Fans und Zuschauer*innen der Reihe reichten von purer Begeisterung bis hin zu Verwirrung über den Mix aus Deutsch und Englisch. Sogar einige Nicht-Kenner*innen der Serie zeigten aufgrund der Synchro Interesse an der Anime-Adaption, andere hingegen wollen nun beim Anschauen der Serie die Sprache auf deutsch stellen.

Hier einige Kommentare unter dem Beitrag von Fans, die Marcilles deutsche Stimme feiern.

“Es ist das Beste!” Von @Blue_no_Baka

“Zeit es auf Deutsch zu schauen.” Von @THESHIELDISBACK

“Plötzlich liebe ich die deutsche Sprache!” Von @4321namregoR

“Ich habe es noch nicht mal auf Japanisch geschaut, aber es hört sich sehr gut auf Deutsch an!” Von @whatsthedeal27

“Deutsche Vertonung hat mein Interesse geweckt!” Von @Ledi_M0r

Die Reaktionen aus der Community auf die deutsche Synchronisation sind also sehr positiv und haben sicherlich auch andere Zuschauer*innen davon überzeugt, einen Blick auf Delicious in Dungeon zu werfen.

Um was geht’s in Delicious in Dungeon? In Delicious in Dungeon geht es um eine Abenteuergruppe, die aus dem Menschen und Schwertkämpfer Laios, dem Halbling und Schlossknacker Chilchuk, der Elfe und Magierin Marcille sowie dem kochenden Zwerg Senshi besteht.

Sie sind auf der Jagd nach dem roten Drachen tief im Inneren der Verliese, um die Schwester von Laios vor der Verdauung des Drachen zu retten. Um nicht zu verhungern, nutzen sie die Monster in den Dungeons als Nahrungsquelle und verarbeiten das Monsterfleisch zu leckerem Essen.

Wo könnt ihr Delicious in Dungeon schauen?

Delicious in Dungeon ist auf Netflix verfügbar und umfasst aktuell 11 Folgen. Wöchentlich (jeweils am Donnerstag) kommt eine neue Episode hinzu, insgesamt sind 24 Folgen für die erste Staffel geplant. Die deutsche Vertonung verläuft simultan zum Release jeder neuen verfügbaren Folge, aber ihr könnt den Anime auch in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln anschauen.

Magdalena Höfner ist die Sprecherin, die Marcille in der Anime-Adaption auf Netflix von Delicious in Dungeon ihre Stimme verleiht.

Wie gefällt euch die deutsche Synchronisation von Delicious in Dungeon und wie ist eure Meinung zu diesem Thema allgemein?