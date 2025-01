Ich habe diese vier Fantasy-Buchreihen verschlungen und euch wird es sicherlich nicht anders ergehen!

Egal ob Jade und Obsidian, The Priory of the Orange Tree oder The Witcher - Diese Bücher sind in meinen Augen wahre Meisterwerke!

Wer gerne liest, wird dieses Problem kennen: Ihr habt mal wieder so richtig Lust auf ein neues Buch und stöbert durch einige Klappentexte. Doch jeder Roman, den ihr in der Hand habt, klingt wie der andere und gefühlt kommt nichts Neues mehr. Um die Suche nach eurer nächsten Lieblingsreihe zu beenden, habe ich euch einige meiner Favoriten aus meinem Bücherregal vorbereitet und glaubt mir: Diese Meisterwerke werden euch süchtig machen!

Zusätzlich habe ich auch einen ganz persönlichen Geheimtipp parat, der einen besonderen Platz in meinem Fantasy-Herzen hat!

The Priory of the Orange Tree: Epische Drachen und starke Charaktere

Wenn ihr auf spannende Fantasy mit komplexen Charakteren und einer Welt voller Magie steht, dann muss The Priory of the Orange Tree - oder zu Deutsch: Der Orden des geheimen Baumes - von Samantha Shannon unbedingt auf eurer Liste stehen! Dieses Buch hat mich sofort in seinen Bann gezogen – die Geschichte ist tiefgründig und bietet alles, was ich an Fantasy liebe: Drachen, Magie und Intrigen.

Die Handlung folgt mehreren beeindruckenden Charakteren wie Tane, einer Drachenreiterin aus dem Osten, Ead, einer tapferen Magierin des Ordens, und Sabran, der Königin von Inys. Gemeinsam müssen sie sich der Bedrohung durch einen finsteren Drachen stellen, der das Gleichgewicht der Welt zerstören könnte.

The Priory of the Orange Tree vereint das Fantasy-Genre mit starken, weibliche Charakteren und einer fesselnden Geschichte.

Mit einer uralten Prophezeiung im Hintergrund und einer Vielzahl an emotionalen und persönlichen Herausforderungen, wird die Geschichte zu einer Reise voller Entdeckungen, Opfer und Heldentaten.

Der Orden des geheimen Baumes - Die Magierin ist der erste Band der Geschichte. Doch auch den zweiten Band Die Königin dürft ihr euch nicht entgehen lassen! Und falls ihr von den spannenden Erzählungen von Samantha Shannon nicht genug bekommen könnt, dann warten auch die beiden Bücher zur Vorgeschichte auf euch!

Dieses Buch ist der literarische Entsprechung zu einem süßen Cozy-Game

Diejenigen unter euch, die Cozy-Games genauso gerne spielen wie ich, werden diese Aussage vielleicht verstehen: Sie sind Balsam für die Seele und einfach super entspannend! Magie und Milchschaum gibt mir ein genauso erholsames Gefühl, wie eine gemütliche Runde Stardew Valley. Dieses wundervolle Buch hat mir gezeigt, dass Fantasy auch ganz anders sein kann und nicht immer Schlachten Mittelpunkt stehen müssen - und das macht es zu meinem ganz persönlichen Geheimtipp!

Travis Baldree entführt euch mit Magie und Milchschaum in eine Welt, die ebenso bezaubernd wie idyllisch ist. Die Geschichte dreht sich um Viv, eine Ork-Kriegerin, die nach Jahren des Kampfes beschließt, ein neues Leben zu beginnen und in der Hafenstadt Thune ein Café zu eröffnen.

Magie und Milchschaum bietet die perfekte Lektüre, nach einem anstrengenden Tag und lässt sich super mit einer Tasse Tee auf dem Sofa genießen!

Zusammen mit ihrem ungewöhnlichen Partner, dem Kobold Cal, zaubert sie dort nicht nur köstliche Getränke, sondern schafft auch einen Ort der Ruhe und Zuflucht für all jene, die einen Moment der Entspannung suchen. In dieser besonderen Umgebung trifft Viv auf die Succubus Tandri, die sich entschließt, in ihrem Café zu arbeiten und eine wertvolle Unterstützung zu werden.

Doch Viv beherbergt ein Artefakt, das von einem bösen Elfen begehrt wird, und so muss sie sich nicht nur um ihre neuen Freunde und das Café kümmern, sondern auch um die Bedrohung, die das Artefakt mit sich bringt.

Magie und Milchschaum, sowie der zweite Band Bücher und Barbaren sind einfach absolut bezaubernd und ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen!

In diesem Roman taucht ihr in ein faszinierendes Kaiserreich ein, das von einem mächtigen, tyrannischen Herrscher regiert wird. Magie spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte, denn im Land ist Magie an sich nicht vollständig verboten, aber sie wird streng kontrolliert und ist nur bestimmten Personen zugänglich, insbesondere denjenigen, die loyal zum Kaiser stehen.

Im Zentrum der Geschichte steht aber nicht nur die Magie, sondern viel mehr die legendären Zwillingsschwerter – das Jadeweiße Schwert, das das Reich retten könnte, und das Obsidian-Schwert, das seinen Untergang herbeiführen könnte.

Das spannende Schicksal rund um Ahn und Altan hat mich absolut gefesselt und ich konnte das Buch kaum noch aus der Hand legen!

Die Geschichte dreht sich um die junge Ahn, die sich kaum an ihre Vergangenheit erinnern kann, und dem entthronten Erben Altan, deren Schicksale sich miteinander verknüpfen. Zwischen geheimen magischen Kräften, gefährlichen Intrigen und ihrer eigenen Vergangenheit müssen sie entscheiden, ob sie sich dem Tyrannen unterwerfen oder gegen ihn kämpfen.

Für alle, die sich von einer packenden Geschichte voller Magie und Machtspielchen fesseln lassen möchten, ist Jade und Obsidian ein absolutes Must-have. Mit faszinierenden Charakteren und einer tiefgründigen Handlung bietet der Roman alles, was das Herz eines Fantasy-Lesers begehrt.

The Witcher - Ein Fantasy-Highlight von Andrzej Sapkowski

Geralt von Riva ist heutzutage wohl ein Name, den fast jeder kennt. Die Geschichten des Hexers haben nicht nur durch die Netflix-Serie einen gewaltigen Hype ausgelöst, sondern auch die Videospiele begeistern nach wie vor zahllose Fans. Erst kürzlich wurde der Teaser für den vierten Teil der Witcher-Videospielreihe veröffentlicht und ich kann es kaum noch erwarten! Wenn ihr die Abenteuer des Hexers genauso liebt wie ich, dann sind die dazugehörigen Romane unumgänglich für euch!

Egal ob Serie, Videospiele, Bücher oder sogar im Larp - Das Witcher-Universum ist ein beeindruckendes Meisterwerk!

Falls ihr noch nie etwas von dem legendären Hexer gehört habt, hier ein kleiner Überblick:

Die Witcher-Bücher von Andrzej Sapkowski erzählen die Geschichte von Geralt von Riva, einem Monsterjäger, der in einer düsteren, mittelalterlich inspirierten Welt lebt. Als "Witcher" ist Geralt darauf spezialisiert, gefährliche Kreaturen zu bekämpfen, doch seine Reisen führen ihn auch in die Tiefen moralischer Dilemmata und politischer Intrigen. Neben ihm stehen die Zauberin Yennefer und die junge Prinzessin Ciri, deren Schicksale miteinander verflochten sind und die zentrale Rolle in der Geschichte spielen.

Die Hexer-Saga ist dabei in acht Teile unterteilt - Davon drei Bände der Vor- und fünf Romane der Hauptgeschichte. Hier habt ihr einen Überblick über die Reihenfolge der einzelnen Werke.

Hier findet ihr die Vorgeschichte:

Und hier gehts zur Hauptgeschichte:

Zusätzlich gibt es noch das Buch Etwas endet, etwas beginnt - in welchem Sapkowski darüber schreibt, wie sich Geralts Eltern kennengelernt haben und dass es auch einen ganz anderen Schluss der Hexer-Saga hätte geben können!