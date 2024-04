Bayern – Real Madrid im Stream: Hier findet ihr die Live-Übertragung des Champions League Halbfinales

Holen die Bayern noch einen Titel? Heute Abend gegen Real Madrid könnten sie zumindest einen großen Schritt in diese Richtung machen.

Eine letzte Chance bleibt dem FC Bayern München noch, um diese Saison mit einem Titel abzuschließen: Die Champions League! Heute Abend empfangen die Bayern im Hinspiel des Halbfinales Real Madrid, das Match wird exklusiv bei Amazon Prime Video live übertragen. Anpfiff ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung bei Amazon beginnt aber schon um 20 Uhr. Dieser Link bringt euch direkt zum Stream:

Ein leichter Gegner wird der Tabellenführer der spanischen Liga, der dort ähnlich weit davongezogen ist wie Bayer Leverkusen in Deutschland, zwar nicht. Andererseits hat Real das Halbfinale nur mit Glück und im Elfmeterschießen gegen Manchester City erreicht. Den Eindruck von Unbesiegbarkeit vermittelt der Rekord-Sieger der Champions League gerade also nicht, weshalb wir gespannt sein dürfen.

Nächste Woche: PSG – Borussia Dortmund live bei Amazon Prime!

Auch nächste Woche gibt es nochmal Champions League live bei Amazon. Dann ist der BVB an der Reihe.

Wie schon in den letzten Jahren hat sich Amazon auch in dieser Saison wieder die Übertragungsrechte an ausgewählten Dienstagsspielen der Champions League bis zum Halbfinale gesichert. Das heutige Spiel der Bayern ist dabei noch nicht das letzte.

Am nächsten Dienstag, also am 7. Mai, folgt nämlich noch das Halbfinal-Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund. Der BVB spielt dann auswärts beim neuen und alten französischen Meister. Auch in diesem Fall beginnt Prime Video wieder um 20 Uhr und somit eine Stunde vor Anpfiff mit der Berichterstattung, den Stream werdet ihr hier finden:

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Ihr habt noch gar kein Amazon Prime Video, wollt aber trotzdem Champions League schauen? Das ist kein Problem, schließlich bietet Amazon eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an. Dadurch könnt ihr neben dem Bayern-Spiel heute auch das Match von Dortmund nächste Woche sehen.

Außerdem profitiert ihr natürlich von zahlreichen weiteren Prime-Vorteilen wie Zugriff auf tausende Filme und Serienstaffeln auf Amazon Prime Video, immer wieder neue kostenlose PC-Spiele über Prime Gaming, jede Menge Songs bei Amazon Music und Gratis-Premiumversand.

