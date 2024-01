Neuer One Piece-Arc: FC Bayern verkündet Transfer von Defensiv-Ass Boey und enthüllt gleich sein Kopfgeld-Poster

Der neue Verteidiger des FC Bayern ist Anime-Fan. (Bild: © FC Bayern München/ X)

Der FC Bayern München hat einen neuen Rechtsverteidiger. Wie der deutsche Rekordmeister am Wochenende bekannt gab, kommt der Franzose Sascha Boey von Galatasary Istanbul und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Angeblich beläuft sich die Ablösesumme auf knapp 30 Millionen Euro.

Was diese Meldung auf GamePro.de zu suchen hat, fragt ihr euch? Normalerweise natürlich nicht so wirklich viel, allerdings hat dieser Sascha Boey ein Faible, das ihn für uns besonderes interessant macht. Denn der Außenverteidiger mit Drang nach vorne scheint ein ausgemachter One Piece- und genereller Anime-Fan zu sein.

Posen mit dem Strohhut

Das machen zumindest Bilder von seiner Vorstellung ziemlich unmissverständlich klar. Auf dem hauseigenen Youtube-Kanal veröffentlichte der FC Bayern ein Video mit Impressionen vom ersten Tag des Spielers.

Darin ist unter anderem kurz zu sehen, wie Boey mit dem markanten Strohhut von Monkey D. Ruffy posiert und sein Gesicht mit seiner Hand verdeckt – eine ähnliche Geste macht Piratenjäger Roronoa Zoro auch im Anime.

Und nicht nur das: Passend zu diesen One Piece-Anspielungen veröffentlichte der Fußballclub in den sozialen Netzwerken dann auch die Bekanntgabe des Wechsels stilecht in Form eine "Wanted"-Plakats – ebenfalls im Stils des Anime.

Boey ist nicht der einzige One Piece-Fan im Fußball

Natürlich ist Sascha Boey nicht der einzige Fußballprofi, der auf Animes steht, so prominent wie bei seiner Vorstellung ist uns diese Leidenschaft allerdings selten aufgefallen.

Im letzten Jahr berichteten wir unter anderem auch über Julian Brandt von Borussia Dortmund, der beim Torjubel gerne mal Szenen aus der Serie nachstellt und zudem schon mal eine Rolle in der Serie sprechen durfte.

Sascha Boey spielt deutlich defensiver als Julian Brandt, was aber nicht bedeutet, dass er zukünftig nicht auchn das ein oder andere Tor für die Bayern erzielen wird. Ob er dann ebenfalls an One Piece oder andere Animes angelehnte Jubelszenen inszeniert bleibt abzuwarten. Wir werden jedenfalls ganz genau hinschauen.