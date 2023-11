BVB-Star Julian Brandt steht auf One Piece, jubelt im Stil des Anime und hat sich jetzt sogar eine Sprecherrolle gesichert

Nein, das ist nicht der one Piece-Torjubel von Julian Brandt, aber der Enthusiasmus stimmt.

One Piece zeichnet mit dafür verantwortlich, dass Manga und Anime aktuell einen beispiellosen Hype erleben. Das Publikum wächst und altert mit den Serien, dementsprechend finden sich mittlerweile auch in verschiedensten Altersklassen und Gesellschaftsschichten beinharte Fans. Wie zum Beispiel BVB-Profifußballer Julian Brandt. Der ist so großer Fan, dass er nicht nur im One Piece-Stil über Tore jubelt, sondern auch eine Rolle in der Serie sprechen durfte.

One Piece-Fan und Fußballstar: Julian Brandt freut sich über den Hype und "schwenkt die Fahne"

Darum geht's: Der 27-jährige Fußballer und BVB-Spieler Julian Brandt ist mit Haut und Haaren Manga- sowie Anime-Fan. Vor allem auf One Piece steht der Profisportler und daraus macht er auch wirklich keinen Hehl, im Gegenteil: Als Torjubel werden da schon einmal Gesten aus der Serie reproduziert, was bei Kennern unter den Fans natürlich für Begeisterungsstürme sorgt.

Den One Piece-Torjubel könnt ihr euch zum Beispiel hier auf YouTube ansehen. Dabei ahmt Julian Brandt eigentlich nur mit seinen Händern eine Geste von Trafalgar D. Law nach. Offenbar macht er das schon seit ungefähr einem Jahr.

Er genießt den Hype: In einem Interview wurde Julian Brandt danach gefragt, welchen aktuellen Hype er am besten finde. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten und fiel eindeutig aus. Natürlich Manga und Anime, dem Spieler zufolge würden momentan "die ganzen Anime- und Manga-Sachen wieder durch einen leichten Hype mehr in die Öffentlichkeit" rücken (via: Ruhr24).

"Und da bin ich natürlich mit dabei. Da schwenk' ich vorne die Fahne und geh' voran!"

Deutsche Sprecherrolle in One Piece gesichert

Aber Julian Brandt mag nicht einfach nur One Piece, er wird jetzt sogar Teil davon. Über den Synchronsprecher der Hauptfigur sei er an eine eigene kleine Rolle gekommen. Der Sprecher habe ihn gefragt und bei ihm "natürlich offene Türen eingerannt".

Jetzt spricht Julian Brandt eine kleine Rolle, die Szenen mit ihr werden aber wohl erst irgendwann zum Ende dieses Jahres ausgestrahlt (via: Ruhrnachrichten). Welche Rolle der Fußballprofi genau spricht, wurde leider noch nicht verraten. Allzu lang dürfte es aber nicht mehr dauern, bis wir es wissen und vor allem zu hören bekommen.

Es gibt beim BVB aber noch mehr One Piece-Fans: Auch der Kollege Karim Adeyemi ist wohl großer Fan und hat bei Spielen auch schon Schienbeinschoner getragen, auf denen One Piece-Figuren zu sehen waren.

Wusstet ihr, dass es beim BVB One Piece-Fans gibt? Welche Rolle würdet ihr gern sprechen, wenn ihr die Gelegenheit hättet?