Pokemon-Synchronsprecher von Ash verrät uns, welche Szene ihm bis heute noch Gänsehaut bereitet – und die kennt ihr alle

Die Abenteuer von Ash verlaufen nicht immer ohne Drama – eines davon berührt den deutschen Synchronsprecher bis heute. (Bild: © Team Kato)

Auf der Dokomi 2026 hatten wir die Gelegenheit, mit Felix Mayer zu sprechen – dem Synchronsprecher, der Ash Ketchum in der deutschen Pokémon-Animeserie seine Stimme leiht. Im Interview hat unsere Kollegin Nina Schild ihn unter anderem gefragt, welche Szene ihn all die Jahre am meisten berührt hat.

Seine Antwort kam schnell – und sie stammt aus einer der bekanntesten und emotionalsten Pokémon-Geschichten überhaupt.

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Eine Szene, die Felix Mayer bis heute nicht loslässt

Wer die Pokémon-Serie kennt, weiß: Die Abenteuer von Ash und Pikachu gehen in aller Regel gut aus. Umso mehr sticht eine Szene aus dem ersten Pokémon-Kinofilm heraus, der in Deutschland im Jahr 2000 unter dem Titel "Pokémon – Mewtu gegen Mew" ins Kino kam.

Ash rennt in den Kampf zwischen den Pokémon und ihren Klonen dazwischen, wird von den Energieblitzen beider Seiten getroffen und liegt am Ende versteinert da. Pikachu versucht verzweifelt, ihn mit Elektroschocks zurückzuholen, was zumindest in den ersten paar Minuten vollkommen vergebens ist.

Und genau diese Szene – beziehungsweise ihr direkter Nachgang – ist es, die dem Ash-Sprecher noch heute nahe geht:

Was mich tatsächlich berührt hat, war die Szene in dem Kinofilm, in dem Ash vermeintlich stirbt – und versteinert daliegt und Pikachu das erste Mal mit ihm redet und eine wirkliche Stimme hat und ihm sagt: Ich werde immer dein Freund sein. Da ging es mir… da kriege ich jetzt gerade wieder Gänsehaut. Das ist einfach so was ganz, ganz, ganz Besonderes.

Immerhin hatte die Szene ihr Happy End: Die Tränen der Pokémon lösen Ash am Ende aus dem Stein – ein Moment, der für viele Fans bis heute der emotionale Höhepunkt der gesamten Anime-Reihe ist. Jetzt wissen sie zumindest in Deutschland auch, dass sie mit dieser Meinung nicht alleine sind.

Welche Pokémon-Szene hat euch am meisten bewegt?